Pantafa: guarda il poster del nuovo horror italiano

Dopo molto tempo, da qualche anno, i film horror italiani sono tornati in voga. Importante ricordare come in Italia abbiamo dei maestri del cinema horror come Dario Argento e Mario Bava che hanno girato rispettivamente film come Profondo Rosso e La maschera del demonio, nonché molti altri film che hanno fatto la storia del cinema horror.

Dobbiamo prendere atto però che questi film, come altri famosissimi del genere (es. La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati), sono tutti da collocarsi tra gli anni 60 ed 80. Dopo questo periodo l’horror italiano sembrò prendere una parabola discendente, tranne nel caso di Dario Argento che ha continuato a dirigere film del genere.

Fortunatamente, invece, da qualche anno l’horror italiano sta tornando in auge: un ottimo esempio è il remake di Suspiria di Luca Guadagnino, uscito nel 2018, il quale ha ricevuto il plauso dalla critica (anche se non quello di Argento, che lo ha bocciato). Un altro esempio è The Nest (Il nido) di Roberto De Feo, uscito nel 2019 ed infine A classical Horror story, scritto dallo stesso De Feo.

Ecco che quindi a fine marzo arriverà nelle sale Pantafa di Emanuele Scaringi (Diaz) con protagonista Kasia Smutniak (Caos Calmo), del quale film è da poco uscito il poster ufficiale.

Il poster ufficiale di pantafa

Pantafa: trama e trailer ufficiale

Pantafa narra di Marta (Kasia Smutniak), una madre che va ad abitare in un paesino di montagna per permettere alla sua bambina di respirare aria pulita: la piccola infatti soffre di paralisi del sonno, cosa che la rende molto soggetta alle apnee notturne. Chi ha la paralisi del sonno, infatti, si sveglia ma non riesce a muovere il corpo che, al contrario del cervello, sta ancora dormendo. Questa situazione crea una terribile sensazione di peso sul petto che non permette di respirare bene e di confondere il sogno con l’essere svegli. Pare però che quello della bambina non sia un semplice disturbo ma una vera e propria terrificante maledizione.

Vi lasciamo qui sotto il trailer di Pantafa, che sarà disponibile nelle sale dal 30 marzo.