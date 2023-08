Pokémon Presents: tutte le novità sull’evento dell’8 agosto

Si è concluso da poche ore il Pokémon Presents, show digitale che prende luogo nei canali ufficiali di The Pokémon Company con il quale la casa produttrice offre ai fan scorci sul futuro dei mostriciattoli tascabili.

L’ultimo Pokémon Presents prima di quello odierno si è svolto nel febbraio di quest’anno (qui trovate qui tutti gli annunci presentati) ed a distanza di ben sei mesi dall’ultimo show, gli allenatori di tutto il mondo non vedevano l’ora di ricevere nuovi scorci di gameplay ed alimentare le proprie aspettative su nuove IP di TPCI. A qualche ora dalla fine dell’evento, possiamo sicuramente affermare che lo show ha soddisfatto pienamente la fame di notizie dei fan, presentando una carrellata di informazioni che ci apprestiamo ad analizzare!

Pokémon Presents: tutti gli annunci presentati

Campionati mondiali

I campionati mondiali di Pokèmon si svolgeranno dall’11 al 13 agosto 2023 a Yokohama, in Giappone. Nel corso dell’evento, i migliori allenatori di tutto il mondo potranno contendere al titolo di Maestro Pokémon 2023 nel campo del GCC, VCG, Pokémon Unite e tanti altri eventi. Ai partecipanti sarà consegnato uno speciale kit di gadget in occasione del campionato 2023 (tra questi troviamo quaderni, zainetti, ombrelli e sacchette brandizzate Pokémon). Tra gli speciali oggetti commemorativi potremo trovare anche una nuovissima carta “Resort Paradiso” ed un peluche Pikachu intento a mangiare un delizioso ramen imbottito!

Per celebrare l’avvio di questo strepitoso evento, decine e decine di Pokémon compariranno nella città nipponica sottoforma di illustrazioni. Un delizioso modo per scattare foto ricordo per tutti coloro che avranno la possibilità di visitare Yokohama in questo periodo. Per i più audaci, invece, sarà data la possibilità di visitare la Pokémon Trainer Cruise, una meravigliosa nave da crociera a tema mostriciattoli tascabili che rimarrà attraccata al porto nelle giornate dall’11 al 13 agosto.

Nuove serie animate

Annunciate nel corso del Pokémon Presents anche due nuove web series. Pokémon: Venti di Paldea e Pokémon: Verso la cima debutteranno sul canale YouTube di TPC in futuro!

Pokémon: Venti di Paldea racconterà la storia di personaggi inediti in quel di Paldea, regione che ha ospitato i principali eventi di Scarlatto e Violetto. La seconda serie avrà invece il nome di Pokémon Verso la Cima e racconterà il viaggio della piccola Ava e del suo compagno Oddish nel mondo del Gioco di Carte Collezionabili.

Svelato anche un brevissimo teaser sulla serie Pokémon: Orizzonti.

Nuovi aggiornamenti per le IP disponibili

Annunciato inoltre il nuovo Pokémon GO Fest 2023, un evento virtuale nel quale gli allenatori potranno cimentarsi nella cattura di Pokémon eccezionali quali Diance (anche nella sua Megaevoluzione) e Mega Rayquaza. A partire da settembre, inoltre, anche i Pokémon originari della regione di Paldea faranno il loro arrivo sull’applicazione.

Il Pokémon Presents di oggi ci annuncia poi grandi aggiornamenti per la serie Unite! Nella nuova modalità di gioco, il titolo strizza l’occhio al genere tower defense nella modalità Agguato Selvatico, richiedendo alle squadre di difendere il proprio Tinkaton dai temibili mostriciattoli selvatici che proveranno ad attaccarlo. In arrivo poi un nuovo campione: Mewtwo! Il leggendario Pokémon psico potrà trasformarsi in una delle sue due Megaevoluzioni nel corso della lotta, liberando tutto il suo potenziale!

Per festeggiare il secondo anniversario del titolo inoltre è stato rilasciato nel corso del Pokémon Presents un codice omaggio da inserire. Utilizzando il codice 2NDANNIVERSARY potrete infatti ottenere una Lincenza Prestito ed una Medaglia rinforzo di Platino per Mew e Mewtwo.

Nuovi arrivi su Pokémon Masters EX! Prossimamente sbarcheranno sulla piattaforma Nemi ed il suo Pawmot, assieme a Victor e Spectrier. Disponibili poi 3000 gemme in regalo subito dopo il termine del Pokémon Presents.

Pokémon Scarlatto e Violetto: nuovi scorci sui DLC

La seconda metà del Pokémon Presents odierno è stata dedicata alla saga principale ed ai suoi due capitoli Pokémon Scarlatto e Violetto. Nel corso della diretta i giocatori hanno avuto modo di scoprire nuovi dettagli di trama e gameplau riguardo al DLC Il Tesoro dell’Area Zero. Tra questi, la presentazione di nuovi Pokémon e Paradossi, nonchè di strumenti inediti mai visti prima.

Per maggiori dettagli però vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, nel quale ci soffermeremo maggiormente su tutto quello che i due pacchetti di DLC avranno da offrire per i titoli.