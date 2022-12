Queer: il nuovo film di guadagnino con daniel craig

Reduce dal Leone d’argento a Venezia e con Bones and all ancora nelle sale cinematografiche, Guadagnino si sta già interessando a nuovi progetti. Il suo prossimo film sarà Challengers con protagonista Zendaya nei panni di un’allenatrice di tennis affiancata da Josh O’ Connor (Principe Carlo in The Crown). Il regista sta anche lavorando ad un biopic su Audrey Hepburn, prodotto da Apple TV con Rooney Mara, nonchè ad un sequel di Call me by your name con il suo beniamino Timothèe Chalamet e addirittura ad un remake di Scarface.

A quanto pare i progetti in cantiere non sono terminati. Infatti, secondo Deadline, Guadagnino starebbe attualmente cercando finanziatori per realizzare l’adattamento cinematografico di Queer, libro di William S. Burroughs, e starebbe collaborando con Daniel Craig che dovrebbe interpretare il protagonista dell’omonimo romanzo.

Di cosa parla Queer?

Queer, scritto da William S. Burroughs tra il 1951 e il 1953 per essere poi pubblicato soltanto nel 1985, è tradotto dalle case editrici italiane con il titolo di Checca (Adelphi) o Diverso (SugarCo). Il romanzo segue le vicende di Lee, un giovane studente espatriato timido e insicuro, alter ego dello stesso scrittore, tra Città del Messico e Sud America. Al centro la storia d’amore omosessuale con Allerton, un ex marinaio della Florida, da poco congedato da Jacksonville, realmente esistito e incontrato da Burroughs nel corso del suo soggiorno messicano. Il libro è considerato il sequel di Junkie, pubblicato nel 1953, in cui l’autore raccontava la sua vita da tossicomane in modo semi-autobiografico.

Questo è tutto ciò che sappiamo sulla prima collaborazione tra Luca Guadagnino e l’ex James Bond Daniel Craig. Dunque, mentre quest’ultimo è impegnato nella promozione di Glass Onion- Knives Out, che sarà disponibile su Netflix dal 23 dicembre, continua la ricerca del nuovo 007 e il possibile sostituto di Craig potrebbe essere Aaron Taylor-Johnson. Per Guadagnino, invece, si prospetta interessante la prossima corsa agli Oscar.