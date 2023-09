Starfield: durata campagna principale e completamento al 100%

Starfield, sta per arrivare l’avventura epica di Bethesda, quanto durerà la campagna principale per un completamento al 100%?

Ormai manca davvero poco, Starfield è uno dei titoli più attesi di sempre e tra qualche giorno potremo finalmente iniziare ad esplorare l’universo e le stelle.

Come già annunciato, il mondo di gioco sarà immenso, ma in termini di durata, di quanto si parla?

Di seguito vi daremo le informazioni di quanto è emerso negli ultimi giorni riguardo la durata per il completamento al 100%, spesso ricercato dai giocatori più appassionati e incalliti.

Starfield: quanto tempo ci vorrà per completare la campagna principale?

Todd Howard, game director del titolo, aveva già parlato della durata della campagna principale nel 2022, durante la presentazione dei titoli Bethesda. All’interno di un playthrough medio, ci vorranno tra le 30 e le 40 ore per completare la storia principale.

In confronto a The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition che ha una campagna principale di 26 ore, e a Fallout 4, con una campagna di 27 ore, si parla quindi di un po’ di tempo in più.

Chi ha già dimestichezza con i titoli Bethesda, sa già che giocare solamente la campagna principale non regala tutta l’esperienza del gioco. Starfield si diramerà in una serie di missioni secondarie e, proprio come i titoli precedenti, le ore di gioco potrebbero tranquillamente arrivare alle centinaia.

Completare Starfield al 100%: l’epico viaggio tra stelle e pianeti inesplorati

Facendo una stima basandoci sui titoli Bethesda precedenti, per completare The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4 al 100% ci volevano, in media, tra le 150 e le 200 ore.

Pete Hines di Bethesda, alla Gamescom 2023, dichiarò: “Sono a 150-160 ore nel mio attuale playthrough e non sono nemmeno vicino al 100%… Ci sono così tante cose che ho intenzionalmente evitato. Indipendentemente da come vuoi giocare, in questo gioco c’è tantissimo da fare.”

Starfield, dalle prime dichiarazioni, sembra promettere di essere un’avventura epica, inoltre i bug interni al titolo non sembrano essere molti o tanto gravi da compromettere l’esperienza di gioco (di fatto Bethesda si è presa un anno in più solo per rifinirlo).

Vedremo solamente pad alla mano quanto questo viaggio tra i pianeti si rivelerà essere memorabile, ma ricordate: il videogioco è, prima di tutto, un’esperienza soggettiva, sarà il vostro viaggio, il vostro mondo. Godetevelo fino in fondo!

Infine vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Hynerd.it per tutti futuri articoli inerenti all’epopea spaziale firmata da Bethesda Softworks.