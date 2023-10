Terrifier, dove vederlo? Tutto ciò che devi sapere sulla saga horror

Terrifier è uno slasher movie del 2016, scritto e diretto da Damien Leone, realizzato con un budget irrisorio di circa 800.000 dollari. Come altre pellicole del suo genere, Terrifier è stato finanziato attraverso il crowdfunding sulla piattaforma indiegogo. Il film segue le attività sadiche di Art il Clown, già apparso in altri due cortometraggi: The 9th Circle (2008), Terrifier (2011) e nel film All Hallow’s Eve (2013), diretti dallo stesso Leone.

Al momento, la saga è composta da due film, ma un terzo capitolo è già in programma.

Di cosa parla la saga di Art il Clown?

Durante la notte di Halloween, Dawn e Tara stanno facendo ritorno a casa dopo aver partecipato ad una festa. Le due decidono di fare una breve sosta in pizzeria, quando si imbattono in un personaggio losco e ambiguo: un pagliaccio con abiti dai toni bianchi e neri. Le due pensano inizialmente che si tratti di un semplice scherzo e non danno peso all’evento. Molto presto, però, Dawn e Tara capiranno che il clown è tutt’altro che divertente.

Terrifier 3 si farà?

Art the Clown tornerà in un nuovo capitolo di Terrifier. Proprio questa estate infatti è stata ufficializzata la produzione di Terrifier 3. A dirigere il nuovo capitolo sarà ancora una volta Damien Leone, regista dei precedenti, che ne sarà anche il produttore assieme a Phil Falcone.

Visto il successo del secondo capitolo, che con un budget di 250 mila dollari ha incassato ben 15 milioni di dollari, si prevede che il terzo film della saga avrà a disposizione un budget superiore, all’incirca di 1 milione di dollari.

A proposito del terzo capitolo, Damien Leone ha dichiarato:

Andrà oltre i limiti del genere horror, continuando a mostrare situazioni estreme senza esclusione di colpi e senza compromessi, nella stessa maniera che i fan hanno apprezzato fino ad ora. Se pensavate che il regno del terrore di Art the Clown nel secondo film fosse arrivato al suo estremo, posso dire che non avete visto ancora nulla.

Terrifier: dove vedere i film della saga?

Il primo capitolo di Terrifier (di cui puoi leggere la nostra recensione qui), al momento, non è disponibile su alcuna piattaforma di streaming. L’unico modo per vedere il film infatti è comprare un DVD o un Blu-ray, disponibili però solamente in lingua straniera.

Al contrario, Terrifier 2 è disponibile per lo streaming anche in Italia. Il film è ora disponibile sul canale di Midnight Factory, un’estensione di Amazon Prime Video. Il costo del canale è di 4.99 euro al mese, ma avete i primi 14 giorni di prova gratuita. In alternativa, potete noleggiare o acquistare Terrifier 2 su queste piattaforme: Google Play, Amazon, Rakuten tv, Apple tv.