The blair witch project: annunciato un sequel (ed il regista)

Era il 1999 quando nelle sale usciva The Blair witch project, il film che fece scalpore non tanto per l’elemento soprannaturale quanto per il suo particolare marketing: il film, infatti, fu uno dei primi film girati in found footage, tecnica che consiste nel girare dal punto di vista degli attori, come se fosse una serie di video registrati su telecamera, trovati per caso.

I registi Daniel Myrick e Eduardo Sánchez ebbero, inoltre, la brillante idea di fingere che tutto fosse vero, che avessero davvero trovato dei video reali nella foresta. Addirittura, chiesero agli attori di The Blair Witch Project di non farsi vedere in giro fino alla uscita del film, per convincere davvero tutti della loro morte.

The Blair witch project (in Italia La Strega di Blair) ebbe un incredibile successo: di film così non se ne erano mai visti. The Blair Witch Project racconta di un gruppo di studenti di cinema che vogliono realizzare un progetto scolastico sulla famigerata strega di Blair, che si dice abiti le foreste sulle Black Hills (Maryland) e che abbia rapito e ucciso varie persone.

Il progetto consiste in una serie di video nella foresta ed interviste agli abitanti dei luoghi vicini, per scoprire se nel folklore ci siano degli elementi di verità o meno. Alcuni dicono che la strega esiste, altri dicono che invece nelle foreste vive un serial killer. I ragazzi si avventureranno nella fitta foresta, perdendosi e assistendo a fatti inquietanti, come simboli satanici e animali sventrati, per poi finire nel luogo dove sembrerebbe abitare la strega.

Cosa sappiamo sul sequel di The Blair Witch Project

Il sequel di The Blair Witch Project è ufficialmente in sviluppo e ha da poco trovato il suo regista: Oliver Park. Le riprese dovrebbero iniziare a settembre di quest’anno e, al momento, il progetto non ha ancora un titolo.

Non è ancora chiaro se possiamo definire questo nuovo film un sequel diretto del primo film o meno, infatti abbiamo già avuto un seguito diretto del film, Blair Witch (2016), dove il fratello della protagonista torna sulle Black Hills, e degli Spin-off, come Shadow of Blair Witch (2000) e mockumentaries come La maledizione della strega di Blair e il libro della Strega di Blair. Tali film però non avevano ricevuto il medesimo effetto del primo e sicuramente non il suo successo.

Riuscirà Oliver Park a dirigere un degno seguito del film cult? Dovremo attendere ancora del tempo per scoprirlo.