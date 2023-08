Wonder Woman 3 si farà! Ecco cosa ha detto Gal Gadot

Dopo diverse apparizioni in recenti film della DC Studios, come Shazam! Furia degli Dei e The Flash, Wonder Woman è pronta a tornare con un suo terzo capitolo.

Alla faccia di chi sperava in un reboot dell’intero universo DC dopo The Flash, e per il piacere dei fan affezionati ai “vecchi” interpreti, Wonder Woman 3 si farà. Non si parla più di un rumor, ma di una vera e propria dichiarazione di Gal Gadot, nei panni dell’eroina dal 2017.

La notizia sorprende non poco visto che qualche mese fa si diceva cestinato il progetto in casa DC, a causa di alcuni disaccordi tra Studios e Patty Jenkins, regista dei primi due capitoli.

Durante la promozione del film Netflix Heart of Stone, l’attrice ha parlato del personaggio e del suo futuro: “Adoro interpretare il personaggio” ha dichiarato a Comicbook. “È un ruolo che ho così a cuore. Da quello che ho sentito da James [Gunn] e Peter [Safran] è che svilupperemo Wonder Woman 3 insieme“.

Non resta che aspettare ulteriori notizie ufficiali per capirne i dettagli, soprattutto per quanto riguarda la regia del film, ma una cosa sembra certa: Wonder Woman (e Gal Gadot) stanno per tornare.