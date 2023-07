3 film di fantascienza con futuri distopici da riscoprire

Nelle calde domeniche d’estate, così come nelle gelide giornate d’inverno, i film di fantascienza sono sempre una buona idea. Se non si sa che cosa guardare il genere fantascientifico è perfetto, per il semplice fatto che la fantascienza può racchiudere dentro di sé vari altri generi e sottogeneri. Inoltre, ha la capacità di farci sognare, provando ad immaginare quello che potrebbe essere un prossimo futuro.

Abbiamo raggruppato per voi quindi tre film di fantascienza da guardare e riguardare, sia per i fan del genere, ma anche per quelli che vogliono cominciare a scoprirlo.

I figli degli uomini

Clive Owen in una scena del film

Ne I figli degli uomini, Clive Owen e Julianne Moore si trovano ad affrontare, in un futuro alquanto vicino, il 2027, un problema molto, ma molto diverso da quello che è la realtà odierna, dove invece regna il problema della sovrappopolazione.

Qui le donne sono sterili e il mondo è nel caos perché, qualora la persona più giovane del mondo – che automaticamente diventa una celebrità – dovesse morire, non ci sarebbe più vita. Tutto cambierà quando i protagonisti troveranno una donna incinta e dovranno occuparsi della sua incolumità e di quella del suo futuro bambino.

1984

Il Grande Fratello

Un capolavoro della fantascienza: un futuro distopico dove l’Oceania vive per il partito e per Il Grande Fratello. Ogni mossa dei componenti del partito è controllata, la vita dei membri del partito è sempre accompagnata dal volto de Il Grande Fratello su uno schermo, ovunque essi si trovino. Soltanto l’amore sembra riuscire a vincere contro questo terribile futuro… o no?

1984, tratto dall’omonimo romanzo di George Orwell, è un cult senza precedenti. Un film senza precedenti.

Blade Runner

L’androide Roy

Il film di fantascienza per eccellenza: Blade Runner di Ridley Scott. Harrison Ford, nel ruolo di Decard, è il poliziotto della Blade Runner, l’unità con lo scopo di catturare gli androidi che si stanno ribellando al loro creatore. Il motivo? Vivono solo quattro anni e vorrebbero essere modificati.

Fuggiti, vengono inseguiti da Decard che, durante la loro ricerca, scoprirà varie cose su sé stesso. Uno dei film del genere più apprezzati in assoluto. Un vero evergreen.