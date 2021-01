Top 5 list di film tratti dai libri

Nel momento in cui un libro diventa un film non sempre segue le aspettative dell’audience, perché l’occhio critico dello spettatore sottolinea sempre quelle differenze e dettagli che nelle varie pellicole vengono tagliati, per mancanza di tempo. Ecco quindi una top 5 list di film tratti da un libro e che rispettano o superano il prodotto di partenza!

5) Noi siamo infinito

Il film, in inglese Perks Of Being A Wallflower, è l’adattamento cinematografico del romanzo epistolare di Stephen Chbosky e diretto proprio da quest’ultimo. Le differenze con il libro sono poco presenti e infatti il prodotto finale è degno di essere visto, su Amazon Prime Video.

Noi Siamo Infinito

Il protagonista è Charlie (Logan Lerman), un “ragazzo da parete“, intelligente e insicuro, che osserva il mondo standosene in disparte. L’incontro con due carismatici ragazzi dell’ultimo anno, Sam (Emma Watson) e il fratellastro Patrick (Ezra Miller) gli permette sperimentare tutte le sfumature dell’adolescenza: dal primo bacio alle prime feste, dalle canzoni cantate a squarciagola sopra un ponte ai primi attimi di spensieratezza.

Nel tentativo di realizzare il suo sogno di diventare uno scrittore, grazie al professor Anderson (Paul Rudd), Charlie racconta la sua vita proprio come nel libro, in cui indirizza le sue lettere ad un “Caro Amico”. Come voce narrante, Charlie s’interfaccia anche con i dolori del suo passato, tra cui il suicidio del migliore amico Michael e la morte della zia a cui era legato.

4) Divergent

Il film si basa sul romanzo di fantascienza di Veronica Roth ed è il primo di una trilogia composta da Divergent, Insurgent e Allegiant. L’adattamento cinematografico del primo libro è quello più fedele rispetto agli altri due e tratta proprio di un’avventura in una Chicago futuristica in cui la popolazione è suddivisa in fazioni, in base alle varie personalità : Abneganti, Intrepidi, Eruditi, Pacifici, Candidi e gli Esclusi, coloro che non sono riusciti a superare l’Iniziazione ad ogni gruppo.

Divergent

Beatrice “Tris” Prior (Shailene Woodley) è un’Abnegante che decide di unirsi agli Intrepidi, ma che in realtà nasconde un grande segreto: Tris è una divergente. Il termine non rientra nei nomi delle 5 fazioni perché i divergenti sono ritenuti pericolosi, dato che sono adatti a più di una fazione. Tris deve capire di chi fidarsi, per salvare la sua vita e quella dei propri cari.

3) Chiamami col tuo nome

Call me be your name è la trasposizione cinematografica dell’omonimo libro di André Aciman e diretto dal regista italiano Luca Guadagnino, il cui lavoro è stato impeccabile: le ambientazioni, le poche differenze con il libro e la scelta di Timothée Chalamet e Armie Hammer nei ruoli principali rendono il film estremamente veritiero e coinvolgente.

Durante l’estate del 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, il diciassettenne italoamericano Elio Perlman trascorre l’estate nella villa di famiglia. Un giorno li raggiunge lo studente americano Oliver, che passa l’estate a casa dei Perlman per lavorare al dottorato con il padre di Elio, docente universitario. Il grande fascino del giovane biondo dagli occhi chiari attira l’attenzione di Elio, che inizia un vero e proprio viaggio alla scoperta della sua sessualità .

Chiamami Col Tuo Nome

Elio e Oliver sono presi alla sprovvista da sentimenti passionali ed emozionanti, fino a comprendere che amarsi significa fondersi l’uno con l’altro. Chiamami col tuo nome è disponibile su Netflix e prossimamente arriverà anche il sequel Find me, che si ispira al secondo libro scritto sempre da André Aciman.

2) Shutter Island

Pellicola disponibile su Netflix, basata sul libro L’isola della Paura di Dennis Lehane e con il tocco magico di Martin Scorsese alla regia. Shutter Island rientra tra i rari casi in cui l’abisso film-libro non è così ampio: la storia riesce a mantenere il suo alto livello e autenticità senza tagli o modifiche di gran spessore.

Shutter Island

Nel 1954, il detective Teedy Daniels chiede di investigare sulla sparizione di una paziente dall’ospedale psichiatrico di Shutter Island, Rachel Solando, una madre che ha ucciso i propri figli. Dietro la sua richiesta di assegnazione al caso ci sono motivazioni personali: trovare un certo Andrew Laeddis, un uomo legato ad un episodio drammatico della propria vita.

Presto però Teddy inizia ad avere dei sospetti sulla realtà intorno a sé fino a teorizzare l’esistenza di piani perversi, di esperimenti e inusuali operazioni sui pazienti. L’indagine non avanza, l’ospedale non sembra dargli le risposte che cerca e le comunicazioni vengono interrotte da un misterioso uragano: Teddy comincia a mettere in dubbio la propria memoria, il proprio partner e addirittura la propria sanità mentale.

1) La forma dell’acqua

The Shape of Water è un film di Guillermo Del Toro ispirato dall’omonimo romanzo e che si è aggiudicato molte vittorie: il Leone D’oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2017, il Golden Globe per il miglior regista e infine è stato anche Vincitore del Premio Oscar 2018 come miglior film.

Il racconto è un fantasy datato nel 1963 e il personaggio principale è Elisa, l’eroina della situazione affetta da mutismo, ma che vive il perenne stato d’animo della solitudine.

La Forma Dell’Acqua

Elisa ha una vita semplice come addetta delle pulizie, ma ha una svolta quando, insieme alla collega Zelda, riceve l’incarico di pulire un laboratorio segreto. Al suo interno trovano una creatura squamosa e anfibia, ma dalle caratteristiche umane, e vittima di esperimenti governativi. La complicità e affetto tra i due è inevitabile, ed è per questo che Elisa fa di tutto per salvarlo.

