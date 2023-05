Alita 2: disney vuole solo james cameron alla regia!

La Disney si è posta una condizione per lo sviluppo del sequel di Alita: James Cameron deve essere in cabina di regia.

Robert Rodriguez, Il regista di Sin City e Hypnotic, ha qualche giorno fa confermato di aver parlato con Jon Landau e James Cameron, in veste da produttori, riguardo la possibilità di realizzare Alita 2, l’atteso sequel di Alita – Angelo della Battaglia.

Dopo qualche giorno dalla notizia ne arriva un’altra che, se confermata, potrebbe risultare clamorosa e determinante per il sequel di Alita: World of Reel, famoso portale di notizie, ha lanciato un rumor secondo cui la Disney sia disposta a dare il via libera al sequel di Alita solo e soltanto se James Cameron sarà alla regia, con Bob Iger inamovibile da questa posizione presa.

Come la fonte riporta però, il problema è che James Cameron è al momento impegnatissimo tra un sequel di Avatar ed un altro, senza considerare la sua voglia di realizzare finalmente l’adattamento di Last Train from Hiroshima, in programma tra Avatar 3 e Avatar 4. Tuttavia, James Cameron sta prendendo in considerazione la proposta della Disney, in quanto fan del manga.

Difatti, Cameron si innamorò così tanto di Alita che nei primi anni del 2000 scrisse lui stesso una versione cinematografica, pensata inizialmente come una trilogia. L’adattamento poi fu lasciato nelle mani di Robert Rodriguez, ma James Cameron rimase a bordo del progetto nei panni di produttore.

Se James Cameron accettasse l’offerta della Disney, alcuni sequel di Avatar potrebbero slittare la loro programmazione?