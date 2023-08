AMBEO Mini – La nuova soundbar premium di Sennheiser

AMBEO Mini è l’ultima aggiunta alla gamma di prodotti di fascia alta Sennheiser. Per chi non conoscesse AMBEO, si tratta di un marchio di prodotti premium Sennheiser. Questi prodotti si basano sulla tecnologia 3D sviluppata in collaborazione con l’organizzazione di ricerca tedesca Fraunhofer IIS institute.

Le funzionalità di AMBEO Mini

AMBEO Mini è una soundbar progettata per offrire un’esperienza audio immersiva. Utilizza la stessa tecnologia di virtualizzazione delle sorelle maggiori Plus e Max, ma ad un prezzo più basso. Alcune delle sue caratteristiche più importanti sono il supporto all’audio Dolby ATMOS, DTS:X, 360 Reality Audio e MPEG-H, oltre a funzioni come il miglioramento della voce e del volume centrale.

A rendere particolarmente interessante AMBEO Mini è anche la sua facilità di installazione, che mira a rendere l’esperienza utente il più agevole possibile. Grazie al sistema di autocalibrazione estremamente preciso rende semplice per chiunque impostare a dovere la soundbar. Questo significa godere di audio di qualità senza la necessità di configurazioni complesse

Oltre alle qualità tecniche alle quali Sennheiser ci ha abituati negli anni, la soundbar presenta un design curato ed elegante. AMBEO Mini è alimentata dal sistema operativo AMBEO|OS, piattaforma che offre Wi-Fi e Bluetooth. Questo sistema supporta inoltre una vasta gamma di servizi di streaming musicale e assistenti vocali, garantendo un’eccezionale flessibilità. Un altro vantaggio degno di nota è la possibilità di gestire e aggiornare la soundbar attraverso l’app Smart Control, offrendo quindi potenzilamente nuove funzioni e miglioramenti negli anni.

In conclusione, l’AMBEO Mini di Sennheiser rappresenta una risposta interessante per gli appassionati di audio alla ricerca di un’esperienza tridimensionale. Con un prezzo di €799, l’AMBEO Mini si colloca in linea con altre soundbar di fascia alta. Tuttavia, si distingue come una via di accesso alla tecnologia 3D di Sennheiser a un costo significativamente inferiore rispetto al modello Plus, rendendola una scelta intrigante.