Avatar Frontiers of Pandora: i requisiti per PC

Avatar Frontiers of Pandora sta arrivando, e voi cosa vi aspettate dal nuovo open world Ubisoft?

Avatar Frontiers of Pandora, il nuovo titolo open world di Ubisoft, nonostante i diversi slittamenti, sta per arrivare!

Ancora una volta, dopo i film di James Cameron, ci immergeremo nel magico mondo di Pandora, cosa ci aspetterà?

Avatar Frontiers of Pandora uscirà il 7 dicembre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Di seguito mostreremo i requisiti ufficiali per PC che sono stati svelati, e vi daremo informazioni sul gioco.

I requisiti per PC: armatevi di ottime macchine!

I requisiti per PC sono stati suddivisi in minimi, raccomandati e enthusiast, per accogliere diverse fasce di giocatori.

Il titolo quindi sarà fortemente scalabile, sicuramente per renderlo giocabile a più utenza possibile.

Minimi:

Impostazioni: 1080p, Low Preset con FSR2 Quality/30 FPS

CPU: AMD Ryzen5 3600 / Intel i7 8700K

GPU: AMD RX 5700 8GB / Nvidia GTX 1070 8GB / Intel ARC A750 8GB (REBAR ON)

RAM: 16 GB dual channel

Archivio: 90 GB SSD

OS: Windows 10/Windows 11 con DirectX12

Raccomandati:

Impostazioni: 1080p, High Preset con FSR2 Quality/60 FPS

CPU: AMD Ryzen5 5600x / Intel i5 11600k

GPU: AMD RX 6700 XT 12GB / Nvidia RTX 3060 Ti 8GB

RAM: 16 GB dual channel

Archivio: 90 GB SSD

OS: Windows 10/Windows 11 con DirectX12

Enthusiast:

Impostazioni: 1440p, High Preset con FSR2 Quality/60 FPS

CPU: AMD Ryzen5 5600x / Intel i5 11600k

GPU: AMD RX 6800 XT 16GB / Nvidia RTX 3080 10GB

RAM: 16 GB dual channel

Archivio: 90 GB SSD

OS: Windows 10/Windows 11 con DirectX12

Ultra:

Impostazioni: 4K, Ultra Preset con FSR2 Balanced/60 FPS

CPU: AMD Ryzen7 5800x3D / Intel i7 12700k

GPU: AMD RX 7900 XTX 24GB / Nvidia RTX 4080 16GB

RAM: 16 GB dual channel

Archivio: 90 GB SSD

OS: Windows 10/Windows 11 con DirectX12

La nostra avventura: tra famiglia, tradizione e azione

Come affermato dallo stesso Cameron, l’obiettivo del titolo non è diverso da quello dei film, il videogioco sarà considerabile come un’estensione dei film stessi.

Dai trailer usciti è chiaro come Ubisoft ci abbia tenuto molto a realizzare paesaggi suggestivi, facendoci immergere in una meravigliosa Pandora in Snowdrope Engine.

Nel titolo saremo un nativo di Pandora, cresciuto dai militari, in questo modo sa usare bene le armi come fucili, granate e tanto altro.

Il protagonista dovrà presto affrontare l’eredità degli antenati, imparando la cultura, i rituali e la spiritualità dei Na’vi.

La visuale sarà in prima persona, ma passerà in terza quando cavalcheremo delle creature per esplorare Pandora (come il Tsahakyu)

La natura current gen del titolo lascia presagire un’esperienza immersiva e artisticamente ispirata.

Anche se il gameplay dovrà essere testato pad alla mano, e nonostante ricordi delle dinamiche di Far Cry, le premesse sembrano essere buone.

E voi, cosa vi aspettate dal vostro viaggio su Pandora?