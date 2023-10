Beetlejuice torna al cinema, ma perché è un cult?

Beetlejuice, il film di Tim Burton, compie trentacinque anni. Questa pellicola è riuscita a diventare un cult e a rimanere impresa nelle menti di tutti coloro che hanno avuto il piacere di vederla.

La trama di Beetlejuice

Adam e Barbara Maitland, dopo essere morti in un incidente stradale, tornano alla loro casa per scoprire di essere dei fantasmi. La loro casa, ormai abbandonata, viene acquistata dalla famiglia Deetz. I coniugi Maitland decidono di utilizzare le loro capacità soprannaturali per spaventare la famiglia, così da cacciarli dalla casa.

La figlia dei Dettz, Lydia, una ragazza tormentata, non solo riesce a vederli, decide anche di aiutarli. Non riuscendo nella loro impresa, contattano Beetlgeuse (Beetlejuice), una sorta di esorcista al contrario. È un fantasma che si sbarazza degli umani, così da dare pace ai fantasmi. I Maitland ercheranno di spaventare i Dettz ottenendo però il risultato opposto, ossia l’estremo divertimento della famiglia.

La scena più iconica: la cena

La scena più iconica del film è sicuramente quella della cena. Durante una cena i Maitland costringono i Dettz a ballare, sotto le note di Day-O. Tuttavia questo piano dei fantasmi fallisce miseramente, in quanto la famiglia appare divertita dalla scena, piuttosto che spaventata. Tim Burton, che al tempo non era certamente un regista affermato, realizza una scena bellissima. Una coreografia macabra e divertente, che regala un momento esilarante anche per il pubblico.

Il cast incredibile

A ricoprire i panni di Beetlejuice c’è un Michael Keaton magistrale, che in quegli anni iniziava a essere conosciuto come attore, mai quanto negli anni successivi all’uscita di questo film. Colei che grazie a questo film da il via a una carriera lunga e luminosa è Winona Ryder. Il suo personaggio in questo film è iconico quasi quanto Beetlejuice stesso, una ragazza tormentata, cupa, dark. La Ryder riesce a essere perfetta per ogni secondo di questo film, già dalle prime scene che la riguardano.

Quindi perché questo film è un cult?

Mettendo da parte lo stile di Tim Burton, la sceneggiatura interessante e ben riuscita, il cast pazzesco e le scene iconiche che chiunque abbia visto la pellicola non può che ricordare. L’ambientazione e lo stile dark di questo film hanno attirato una fetta di pubblico che lo ama soprattutto per la sua estetica. È uno dei film più iconici da scoprire o anche riscoprire nella Spooky season, e riesce davvero a far entrare lo spettatore nel mondo degli spettri, facendolo divertire.