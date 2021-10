Black Widow disponibile dal 6 Ottobre su Disney +

Nonostante l’abbandono degli attori di punta, il Marvel Cinematic Universe è in continua espansione e Black Widow è uno degli ultimi capitoli usciti. Inizialmente previsto per il 2020, questo film di Cate Shortland ha vissuto una diffusione travagliata a causa del COVID che ne ha fatto slittare l’uscita e le controversie nate tra Disney e la Johansson per la distribuzione su Dinsey +.

La pellicola, infatti, è stata rilasciata a partire da quest’estate in contemporanea tra sale e streaming premium, con il regime dell’accesso VIP. Ma come la fabbrica dei sogni ci ha abituato, è solo questione di tempo prima che i suoi prodotti diventino disponibili indistintamente per tutti i suoi utenti ed il tempo è giunto anche per Black Widow.

Scarlett Johansson nei panni di Black Widow

A partire dal 6 Ottobre sarà infatti possibile la visione a titolo gratuito per tutti coloro i quali abbiano sottoscritto un abbonamento a Disney plus, la piattaforma di streaming della grande D.

Questo film si pone l’obiettivo di approfondire il personaggio di Natasha Romanoff, narrando le vicende vissute dall’eroina subito dopo gli avvenimenti di Civil War che ne hanno causato la temporanea estromissione dal gruppo degli Avengers. In circa 140 minuti vengono indagate le origini ed i legami familiari di una delle eroine più famose dell’intero universo Marvel.

Potete sottoscrivere un abbonamento a Disney Plus sul sito ufficiale.

