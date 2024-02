Borderlands: Cate Blanchett è Lilith nel primo folle trailer ufficiale

Poche ore fa, dopo l’uscita del primo teaser di Borderlands, nel quale ci sono state mostrate le immagini di Cate Blanchett nel ruolo della fuorilegge Lilith, Lionsgate ha sollevato definitivamente il sipario sul suo nuovo film rilasciando anche il primo trailer ufficiale del film diretto da Eli Roth (con le riprese aggiuntive di Tim Miller).

Borderlands che uscirà il 9 agosto nei cinema statunitensi è l’adattamento cinematografico dell’omonima saga videoludica, sviluppata dalla Gearbox Softwareche che dal 2009 ha conquistato e fatto appassionare milioni di giocatori.

Nel trailer conosciamo Lilith (Cate Blanchett), una cacciatrice di taglie che ritorna sul caotico pianeta Pandora per salvare la figlia di Atlas, interpretato da Edgar Ramirez. Qui, la nostra protagonista formerà un’insolita alleanza con un gruppo di reietti, trovandosi involontariamente a svelare uno dei più oscuri segreti di Pandora che la porterà a giocare un ruolo cruciale nel destino dell’universo stesso.

Nel cast di Borderlands inoltre troviamo: Jamie Lee Curtis che interpreta il personaggio di Patricia Tannis, Kevin Hart nel ruolo di Roland, Ariana Greenblatt nei panni di Tiny Tina, Florian Munteanu nel ruolo Krieg e Jack Black che presta la sua voce al robot Claptrap.

Qui potete leggere la sinossi ufficiale di Borderlands diffusa da Lionsgate negli scorsi mesi:

Lilith, una famigerata fuorilegge con un passato misterioso, torna con riluttanza sul suo pianeta natale, Pandora, per trovare la figlia scomparsa del più potente S.O.B. dell’universo, Atlas. Lilith creerà un’alleanza con una squadra inaspettata: Roland, un ex mercenario d’élite alla disperata ricerca di redenzione; Tiny Tina, una selvaggia preadolescente per la passione per gli esplosivi; Krieg, la massiccia guardia del corpo di Tina; Tannis, eminente scienziata dalla poco equilibrata sanità mentale e Claptrap, un robot immensamente saggio.

Questi improbabili eroi dovranno combattere mostri, alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, la quale potrebbe detenere la chiave di un potere inimmaginabile. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani, ma scopriranno di lottare anche per qualcosa di più: proteggersi l’un l’altro.