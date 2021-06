Cannes 2021 – Tutti i film presenti

Quest’anno Cannes 2021 si terrà dal 6 al 17 luglio per la 74ª edizione del Festival del Cinema di Cannes, inizialmente prevista per i giorni tra l’11 e il 22 maggio e saltata, invece, nel 2020 a causa della pandemia.

Il 3 giugno è stata annunciata ufficialmente, in una diretta dal cinema UGC Normandie agli Champs-Elyséès di Parigi guidata da Pierre Lescure e Thierry Frémaux, la lista dei lungometraggi che andranno in concorso nelle diverse sezioni dei premi, che vedranno Spike Lee come presidente, alla guida della giuria che assegnerà la Palma d’oro e gli altri premi.

La visione dei film fuori concorso avverrà, in presenza, nell’auditorium Debussy e i film saranno proiettati nel Cineum, il nuovo multisala di Cannes, che verrà inaugurato in concomitanza con l’inizio del Festival.

24 film in concorso, 16 film in Un Certain Regard, 6 fuori concorso, 10 pellicole per la sezione Cannes Première (categoria creata per questa edizione, in modo da comprendere film che avrebbero potuto far parte della categoria ufficiale) e 4 proiezioni speciali: tra i nomi, Wes Anderson, Sean Penn, Sean Baker, Bruno Dumont, Apichatpong Weerasethakul, Asghar Farhadi, Jacques Audiard., Leos Carax con Annette, film che aprirà le danze, e, l’unico per l’Italia, Nanni Moretti per Tre Piani.

A vincere la Palma d’Oro nell’ultima edizione fu Bong Joon-ho con Parasite. Quest’anno, la Palma d’Oro alla carriera sarà assegnata all’attrice e regista americana Jodie Foster.

Di seguito, la lista completa dei film che concorrono a Cannes 2021, nelle varie sezioni:

Cannes 2021 – IN CONCORSO

Annette – Leos Carax (Francia, Germania, Belgio, Giappone, Messico, Svizzera)

The French Dispatch – Wes Anderson (Stati Uniti d’America)

Benedetta – Paul Verhoeven (Francia, Paesi Bassi, Belgio)

Flag Day – Sean Penn (Stati Uniti d’America)

A Hero – Asghar Farhadi (Iran)

Tout S’est Bien Passe – François Ozon (Francia)

Tre Piani – Nanni Moretti (Italia, Francia)

Titane – Julia Ducournau (Francia, Belgio)

Red Rocket – Sean Baker (Stati Uniti d’America)

Petrov’s Flu – Kirill Serebrennikov (Russia, Francia)

France – Bruno Dumont (Francia, Germania, Belgio, Italia)

Nitram – Justin Kurzel (Australia)

Memoria – Apichatpong Weerasethakul (Tailandia, Colombia, Regno Unito, Francia, Germania, Messico)

Lingui – Mahamat-Saleh Haroun (Ciad)

Paris 13th District – Jacques Audiard (Francia)

The Restless – Joachim Lafosse (Belgio, Lussemburgo, Francia)

La Fracture – Catherine Corsini (Francia)

The Worst Person in the World – Joachim Trier (Norvegia, Francia, Danimarca, Svezia)

Compartment No. 6 – Juho Kuosmanen (Finlandia, Estonia, Germania, Russia)

Casablanca Beats – Nabil Ayouch (Francia)

Ahed’s Knee – Nadav Lapid (Israele)

Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi (Giappone)

Bergman Island – Mia Hansen-Løve (Francia, Brasile, Messico)

The Story of My Wife – Ildikó Enyedi (Ungheria, Germania, Francia, Italia)

Cannes 2021 – The French Dispatch

Cannes 2021 – FUORI CONCORSO

De Son Vivant – Emmanuelle Bercot (Francia)

Emergency Declaration – Han Jae-Rim (Corea del Sud)

The Velvet Underground – Todd Haynes (Stati Uniti d’America)

Stillwater – Tom McCarthy (Stati Uniti d’America)

Aline – Valérie Lemercier (Francia, Canada)

BAC Nord – Cédric Jimenez (Francia)

Cannes 2021 – UN CERTAIN REGARD

After Yang – Kogonada (Stati Uniti d’America)

Blue Bayou – Justin Chon (Stati Uniti d’America)

Bonne Mère – Hafsia Herzi (Francia)

Bağlılık Hasan – Semih Kaplanoğlu (Turchia)

La civil – Teodora Ana Mihai (Romania, Belgio)

Delo – Aleksej Alekseevič German (Russia, Canada, Germania)

Dýrið – Valdimar Jóhansson (Islanda, Svezia, Polonia)

Freda – Gessica Généus (Haiti, Francia, Benin)

Let It Be Morning – Eran Kolirin (Israele, Francia)

Un monde – Laura Wandel (Belgio)

Moneyboys – C. B. Yi (Austria, Francia, Taiwan)

Noche de fuego – Tatiana Huezo Sánchez (Messico, Germania, Brasile, Svizzera)

Razžimaja kulaki – Kira Kovalenko (Russia)

Rehana Maryam Noor – Abdullah Mohammad Saad (Bangladesh)

De uskyldige – Eskil Vogt (Norvegia, Svezia, Danimarca)

Women Do Cry – Mina Mileva e Vesela Kazakova (Bulgaria, Francia)

Cannes 2021 – Freda

Cannes 2021 – CANNES PREMIÈRE

Cette musique ne joue pour personne – Samuel Benchetrit (Francia)

Cow – Andrea Arnold – documentario (Regno Unito)

Dangsin eolgul ap-eseo – Hong Sang-soo (Corea del Sud)

Evolution – Kornél Mundruczó

Jane par Charlotte– Charlotte Gainsbourg (Francia)

JFK: Through the Looking Glass – Oliver Stone – documentario (Stati Uniti d’America)

Mothering Sunday – Eva Husson (Regno Unito)

Serre-moi fort – Mathieu Amalric (Francia)

Tromperie – Arnaud Desplechin (Francia)

Val – Ting Poo e Leo Scott – documentario (Stati Uniti d’America)

Cannes 2021 – PROIEZIONI SPECIALI

Babyn Yar. Context – Serhij Volodymyrovyč Loznycja – documentario (Ucraina)

Black Notebooks – Shlomi Elkabetz (Israele)

O marinheiro das montanhas – Karim Aïnouz (Brasile)

The Year of the Everlasting Storm – Jafar Panahi, Anthony Chen, Malik Vitthal, Laura Poitras, Dominga Sotomayor, David Lowery e Apichatpong Weerasethakul(Stati Uniti d’America)

Cannes 2021 – PROIEZIONE DI MEZZANOTTE

Oranges sanguines – Jean-Christophe Meurisse (Francia)