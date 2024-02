Demon Slayer – Verso l’allenamento dei Pilastri, Recensione: un film rivolto ai fan

Per la gioia dei fan degli anime, il 22 febbraio è uscito nelle sale Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso L’Allenamento Dei Pilastri. Il nuovo lungometraggio animato, distribuito da Sony Pictures e Crunchyroll, si presenta al pubblico come un film di transizione e di preparazione, pensato in gran parte per i fan dell’opera ideata da Koyoharu Gotouge. Una pellicola che getta le basi per la quarta stagione in arrivo in primavera.

Il nuovo film di Demon Slayer promette non solo di essere una continuazione delle avventure di Tanjiro e dei suoi amici, ma anche un’espansione narrativa che approfondisce la trama e i personaggi della serie.

L’Allenamento e la riunione con i Pilastri

Attraverso il film, i fan della serie avranno l’opportunità di vedere con qualche mese di anticipo l’inizio dell’arco denominato “L’Allenamento Dei Pilastri”, un addestramento pensato per migliorare le capacità fisiche e le tecniche speciali di Tanjiro e dei suoi compagni. Questa preparazione è fondamentale per affrontare la prossima battaglia contro Kibutsuji Muzan (il villain principale), offrendo una narrazione ricca di azione, sviluppo dei personaggi e la promessa di futuri scontri epici.

Avrà dunque luogo un incontro speciale tra i protagonisti che già conosciamo e i nuovi Pilastri della squadra d’élite di ammazza demoni. L’introduzione dei nuovi Hashira Sanemi Shinazugawa – Pilastro del Vento – e Obanai Iguro – Pilastro del Serpente saranno quelli che più salteranno all’occhio dello spettatore. Sia per la loro presenza e sia per le loro caratteristiche personali. Un incontro che sicuramente delizierà la maggior parte dei fan dell’opera.

Un film per rivivere il finale della terza stagione

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso L’Allenamento Dei Pilastri ci mostra Il finale della terza stagione dell’anime, sorprendendo il pubblico con un’incredibile rivelazione: Nezuko è riuscita a sopravvivere alla luce del sole, sconfiggendo così la sua debolezza alla luce intensa del giorno.

La sorella di Tanjiro, inoltre, è protagonista di una scena davvero toccante e piena di emozioni, che avviene dopo un acceso scontro con la luna demoniaca superiore di turno. Il risultato della battaglia regala momentaneamente ai protagonisti sensazioni di assoluta vittoria e felicità.

Su Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso L’Allenamento Dei Pilastri c’è da dire che dà l’impressione di non essere un film vero e proprio, ma solo l’unione di due normali episodi della serie. Oltre a questo il materiale che è stato usato presenta poca originalità per i primi 40 minuti della pellicola. Ma, per chi è amante di Anime e Manga (qui i migliori giochi tratti da essi), e che soprattutto abbia visto le precedenti stagioni, non risulterà alcun problema.

Demon Slayer e Ufutable: una combinazione vincente

L’animazione di Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso L’Allenamento Dei Pilastri si distingue per la sua alta qualità tecnica. Le combinazioni di immagini e colori sono straordinari, momenti drammatici e gag divertenti sicuramente non mancano, e in aggiunta abbiamo una colonna sonora coinvolgente che rende visivamente questo film un capolavoro dell’animazione giapponese.

Ufotable, lo studio dietro questa terza pellicola, è riuscito ancora una volta a catturare l’attenzione del suo pubblico unendo con successo “L’Arco del Villaggio dei forgiatori di Katana” con “L’Arco dell’Allenamento con i Pilastri”. Uno spettacolo visivo che vale la pena vedere sul grande schermo per tutti i fan della serie.

Lo studio d’animazione riafferma pertanto la sua reputazione, mostrando un’eccellente animazione degna di nota nell’industria. Un aspetto che sicuramente contraddistingue l’opera, uscita dalle pagine di Weekly Shōnen Jump, e si consolida come un pilastro e punto di riferimento per le nuove generazioni.