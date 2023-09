Disney+: tutte le uscite di ottobre 2023

Disney+ si prepara per il mese di ottobre con una serie di novità a tema Halloween. Il 16 del mese ricorre poi il 100° anniversario della Disney, che vedrà l’uscita sulla piattaforma di 7 nuovi classici cortometraggi. Tra i reality arriva la quarta stagione di The Kardashians (ogni giovedì) e The D’Amelio Show (ogni mercoledì).

Quindi ottobre non sarà solo il mese di Loki 2 (attesissima la seconda stagione disponibile dal 6 ottobre). Vediamo insieme tutte le novità.

L’elenco delle novità su Disney+

Only Murders in the Building (puntata finale) – 3 ottobre

(puntata finale) – 3 ottobre Dear Mama – 4 ottobre

– 4 ottobre Ahsoka (puntata finale) – 4 ottobre

(puntata finale) – 4 ottobre Loki 2 – 6 ottobre

– 6 ottobre Piccoli Brividi – 13 ottobre

– 13 ottobre Mayans M.C. (stagione 5) – 18 ottobre

(stagione 5) – 18 ottobre The Boogeyman – 18 ottobre

– 18 ottobre Appendage – 18 ottobre

– 18 ottobre I Leoni di Sicilia – 25 ottobre

– 25 ottobre Praise Petey – 25 ottobre

– 25 ottobre Lego Marvel Avengers: codice rosso – 27 ottobre

Dear Mama

Su Disney + dal 4 ottobre sarà disponibile Dear Mama, cinque episodi diretti da Allen Hughes. La storia si concentra sulle vicende di una madre, Afeni, e suo figlio Tupac Shakur, sfidando le convenzioni della narrazione documentaristica. Una particolare docu-serie su 2Pac.

Loki S2 su Disney+

La seconda stagione di Loki ritorna su Disney + il 6 ottobre. La narrazione riprende dagli eventi del finale della prima stagione. Come recita la sinossi “Insieme a Morbius, a Hunter B-15 e a una nuova squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki si ritrova a navigare in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso“.

Piccoli Brividi

In occasione di Halloween, Disney + propone la serie Piccoli Brividi, tratta dalla collana di libri di R.L. Stine. I protagonisti sono 5 ragazzi liceli che indagano sulla scomparsa di Harold Biddle, avvenuta trent’anni prima. Questa indagine farà affiorare dettagli oscuri sui loro genitori.

I Leoni di Sicilia

Diretta da Paolo Genovese, I Leoni di Sicilia arriva su Disney+ il 25 ottobre. Al centro della storia c’è la famiglia Florio. Paolo e Ignazio sono due commercianti di spezie che dalla Calabria arrivano in Sicilia intraprendendo un’attività. L’ arrivo di Giulia travolgerà le vite della famiglia. I primi 4 episodi saranno disponibili dal 25 ottobre mentre gli ultimi 4 arriveranno sulla piattaforma il primo novembre.