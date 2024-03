Dragon Ball: Sparking! ZERO

Nuovo trailer di Dragon Ball Sparking Zero

Il 20 Marzo alle 15:00, Bandai ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking ZERO con focus sulla rivalità tra Goku e Vegeta.

Dopo aver parlato del rapporto tra anime e videogiochi nella serie di Dragon Ball, andiamo adesso a parlare del nuovo titolo in uscita nel 2024.

Nel trailer oltre a un anteprima del gameplay otteniamo nuove informazioni riguardo a quello si considera il successore della serie Budokai Tenkaichi.

Dopo le uscite per PS1, PS2 e PS3 di Budokai Tenkaichi, e con dei giochi puntati più all’open world come Xenoverse e Kakarot, Bandai riprende il gameplay picchiaduro per il nuovo titolo sulle console next-generation.

Caratteristiche Gameplay

Il gameplay di Sparking Zero è ancora sotto sviluppo, ma dalle immagini che abbiamo notiamo subito il grande lavoro qualitativo che è stato fatto.

Bandai si è concentrata specialmente sull’esperienza visiva lasciando le possibilità di gameplay intatte dai loro picchiaduro passati, lasciando intatte le meccaniche di combattimento che i fan hanno dimostrato di amare.

Grossa modifica a livello di comandi è l’idea di rendere il movimento più fluido e personalizzabile da player a player, così da poter creare le proprie combinazioni.

Gli altri attacchi rimangono praticamente invariati, dal Dragon Dash al Blow Exchange fino ad arrivare alle trasformazioni, che includeranno anche il Super Saiyan God e non solo.

Verranno anche aggiunti personaggi appartenenti alla saga Dragon Ball Super, dal trailer notiamo che sarà possibile giocare con Hit, Dyspo e Toppo, perciò si spera che i personaggi principali appartenenti al Torneo del Potere saranno disponibili