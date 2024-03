Eddington: Ari Aster ha un cast stellare per il suo nuovo film!

Dopo Beau ha Paura, Ari Aster sta per tornare con un nuovo film, Eddington. Il visionario regista americano ha deciso di affidarsi nuovamente alla A24 come casa di produzione, la quale si metterà al lavoro questo mese.

Per quanto riguarda la trama del film, la A24 ha dichiarato che il film sarà una sorta di western contemporaneo, incentrato sul personaggio di uno sceriffo in New Mexico e che potrebbe ambientarsi durante la Pandemia di Covid 19.

Nonostante la trama non sia certa, quello che sicuramente è certo è la portata stellare del cast composto da: Joaquin Phoenix, il quale ha già lavorato con il regista, ed Emma Stone, appena vincitrice del suo secondo (primo ottenuto per La La Land) Oscar come Migliore Attrice protagonista in Povere Creature!.

A questi incredibili attori si aggiungono Pedro Pascal (The Last of Us) e Austin Butler, che abbiamo visto di recente in Dune – parte 2, nel ruolo dello scellerato Feyd-Rautha. Oltre a loro, sono confermati Deirdre O’Connell (Ethernal Sunshine of the Spotless Minds) e Micheal Ward (The Old Guard).

Non avendo ancora informazioni certe sulla trama, non sappiamo esattamente che ruolo interpreteranno gli attori (anche se alcuni rumors prevedono proprio Phoenix nel ruolo dello sceriffo), né quando Eddington dovrebbe uscire.