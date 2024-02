Fantastici 4: Galactus o Doctor Doom, chi sarà il villain del film MCU?

Dopo aver annunciato il cast dei quattro protagonisti dei Fantastici 4, ovvero Pedro Pascal come Reed Richards, Vanessa Kirby come Susan Storm, Joseph Quinn sarà Johnny Storm e infine Ebon Moss-Bachrach che interpreterà Ben Grimm, i fan si stanno chiedendo chi altro potremmo vedere in questo film.

Molti pensano che sicuramente vedremo Galactus, il divoratore di mondi, ma i rumors che vedono Javier Bardem come un probabile antagonista pian piano stanno lasciando spazio ad un altro villain, Dottor Destino. I rumors danno quest’ultimo come un possibile cameo, magari in una post-credit, ma non bisogna dimenticarsi dell’altro personaggio caro al mondo Marvel, Silver Surfer.

Nei panni del Dottor Destino si sono susseguite voci di corridoio per cui Cillian Murphy sia il preferito dei Marvel Studios per il ruolo, mentre per Silver Surfer, voci datate mesi addietro, addirittura parlavano di una versione al femminile con Anya Taylor-Joy.

La storia cinematografica dei Fantastici 4 non è stata una delle più rosee: il primo live action sul quartetto di supereroi fu del 1994 di Oley Sassone e rimane semi-sconosciuta a causa di problemi di distribuzione.

Poi arrivarono le due pellicole di Tim Story, I fantastici 4 nel 2005 ed il suo seguito, I Fantastici 4 e Silver Surfer nel 2007, che ci introducevano rispettivamente ai villain Dottor Destino e Galactus. Entrambi i film ebbero un discreto successo al botteghino, ma alcuni problemi tra il regista e l’attrice Jessica Alba, interprete della Donna Invisibile, interruppero la produzione per una terza pellicola.

Nel 2015 la 20th Century Fox ci riprovò, ordinando un reboot della serie con un nuovo cast. Il film è stato definito uno dei peggiori film dei Fantastici 4 in assoluto, ottenendo solo il 9% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e facendo vincere al suo regista il Razzie Award per: peggior regia, peggior film e peggior reboot.

Ci auguriamo che la prossima pellicola, prevista per il 25 luglio 2025, abbia più fortuna delle precedenti.