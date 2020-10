Godfall: tutto quello che c’è da sapere

Manca poco meno di un mese all’uscita di Godfall, l’action RPG sviluppato da Counterplay Games e pubblicato da Gearbox Softwares, in uscita il 12 novembre.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul gioco.

Looter Slasher: il Gameplay

Godfall è un gioco d’azione in terza persona molto particolare, definito dagli sviluppatori come Looter Slasher, cioè una variante di uno shoot n’ loot dove al posto di fucili e pistole avremo diversi tipi di armi bianche. Oltre alla tipologia di armi la natura di gioco è la stessa: si combattono nemici, ci si potenzia, si combattono nemici più forti e ci si potenzia di nuovo.

Il gioco segue una struttura a missioni, dove in una mappa non molto aperta, affrontiamo ondate di nemici fino ad arrivare al boss. I boss sono nemici più potenti da affrontare in incontri 1vs1.

Il sistema di progressione è a livelli. Salendo di livello sbloccheremo abilità passive per il nostro personaggio, oggetti ed armi più forti.

Ma parliamo un attimo delle armi:

Ogni arma dispone di una combo leggera e di un attacco pesante, utilizzabile da solo o alla fine delle combo. In Godfall ci sono 5 diverse tipologie di armi, ciascuna con le sue abilità e mosse uniche.

Spada: il giusto bilanciamento fra forza e velocità, ideale per ogni combattimento.

il giusto bilanciamento fra forza e velocità, ideale per ogni combattimento. Spade doppie: armi molto veloci, ottime contro i bersagli singoli.

armi molto veloci, ottime contro i bersagli singoli. Lancia : l’arma perfetta se cercate un combattimento dalla giusta distanza.

: l’arma perfetta se cercate un combattimento dalla giusta distanza. Martello: la più potente fra le armi utilizzabili. Perfetta per gli scontri contro più nemici

la più potente fra le armi utilizzabili. Perfetta per gli scontri contro più nemici Spadone a due mani: una grossa spada con un’ottima portata che infligge molti danni.

Oltre alle armi, il nostro personaggio dispone di uno Scudo (fisso nell’inventario), con cui difendersi dagli attacchi nemici, e, sfruttando il momento giusto, contrattaccare.

Avanzando nel gioco è possibile sbloccare armi più forti. Queste armi hanno abilità diverse fra di loro, ma i moveset sono legati alla tipologia di arma.

Le armi non sono l’unica cosa da sbloccare avanzando nel gioco. Ci sono anche le Armature, chiamate Valorplates le quali, grazie alle proprie unicità, possono variare lo stile di gioco. A potenziare ulterioremtente le nostre corazze sono gli Artfeatti, con cui è possibile potenziare abilità o alterare statistiche. Ci sono un totale di 12 armature.

Una delle bellissime armature di Godfall,

Il gioco è interamente giocabile in singolo o in cooperativa con altri due giocatori, creando squadre da 3.

Il mondo di Godfall

Il mondo di Godfall è un high fantasy diviso in 5 reami: Terra, Acqua, Aria, Fuoco e Spirito. I giocatori controllano gli ultimi membri dell’Ordine dei Cavalieri, noti come Cavalieri Valoriani, la cui missione è sventare un imminente apocalisse e salvare il loro mondo: Aperion.

Foreste esotiche e templi maestosi saranno quindi scenari delle nostre lunghe e violente battaglie.

DLC, Deluxe Edition e tanto altro

Godfall non è un Game as a service bensì è stato dichiarato dagli sviluppatori che al lancio il gioco disporrà di tutti i contenuti necessari per fornire un’esperienza dalla lunga durata ai giocatori. A supportare il gioco nei mesi successivi saranno DLC ed espansioni che accresceranno sia la storia che il gameplay. Una prima espansione è già stata annunciata per il 2021.

Nel gioco non saranno presenti microtransazioni e tutti i contenuti presenti saranno ottenibili giocando.

Per giocare è richiesta una connessione a internet fissa e per alcuni contenuti è necessario disporre del PlayStation Plus. Per giocare con gli amici dovrete essere abbonati al servizio Sony.

3 diverse edizioni sono state annunciate per il gioco:

Standard Edition: contiene una copia di Godfall al prezzo di 70€

contiene una copia di Godfall al prezzo di 70€ Deluxe Edition: gioco base e la prima espansione del gioco in arrivo nel 2021. 90€

gioco base e la prima espansione del gioco in arrivo nel 2021. 90€ Ascended Edition: include il gioco base, la prima espansione ed una serie di skin per armi e armature. Si tratta dell’edizione completa di Godfall e costa 100€

Inoltre, prenotando il gioco a prescindere dall’edizione, i giocatori riceveranno la Spada di Zer0 ( personaggio di Borderlands) come spada utilizzabile assieme ad uno starter pack che include diversi oggetti bonus e delle skin.

È ora di salvare Aperion!

Ora che sapete tutto quello che c’è da sapere su Godfall vi ricordiamo che il gioco è atteso per il 12 Novembre su PC. Per la versione PlayStation 5, bisognerà aspettare il 19 dello stesso mese, data di commercializzazione della console Sony.

Se ancora avete dubbi riguardo al gioco, ecco qui un gameplay dalla durata di ben 9 minuti con cui schiarirvi le idee.

Godfall è fra i giochi che accompagneranno il lancio di PS5. Se siete interessati a scoprire quali altri giochi saranno disponibili all’arrivo della console Next Gen ecco la lista completa.

Cosa ne pensi? Vota ora!