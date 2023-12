I giochi in uscita a gennaio 2024

Tra successi e fallimenti videoludici, anche questo 2023 sta finalmente arrivando alla fine. Siamo così pronti ad accogliere il nuovo anno ed i nuovi titoli che questo ci regalerà.

Iniziamo così analizzando gennaio, il mese che aprirà le porte ai nuovi titoli videoludici. Vediamo insieme tutti i giochi in uscita a gennaio.

Prince of Persia: The Lost Crown

Uscita: 18 gennaio 2024

Piattaforme: Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox X|S, PC

Ubisoft aprirà l’anno (anche se un po’ in ritardo) con il ritorno di una sua grande IP. Parliamo di Prince of Persia, il quale tornerà in uno stile tutto nuovo e più in linea con gli attuali tempi. Il gioco sarà un metroidvenia dai colori sgargianti ed un carismatico protagonista.

Ambientato in una versione mitologica dell’antica Persia, il gioco sembra promettere bene sia per i nostalgici che per i nuovi giocatori.

Another Code: Recollection

Uscita: 19 gennaio 2024

Piattaforme: Nintendo Switch

Another Code: Recollection è una raccolta di due titoli usciti precedentemente su Nintendo Ds: Another Code: Two Memories e Another Code: R.

Vestendo i panni di Ashely, la giovane protagonista del gioco, esploreremo una casa alla ricerca di indizi sulla scomparsa dei nostri genitori. Si tratta di un’avventura narrativa ricca di enigmi ambientali da risolvere con destrezza.

The Last of Us Part II: Remastered

Uscita: 19 gennaio 2024

Piattaforme: PS5

Versione remasterrizata della seconda parte del celebre titolo di Naughty Dog. Dalla sua uscita nel 2020 su vecchia generazione, il gioco ritorna con migliorie ed aggiunte per questa nuova generazione.

La modalità guitar free play permetterà di divertirsi liberamente con la chitarra di gioco. Verranno poi aggiunti i cosiddetti “Lost levels”, ossia sezioni di gioco tagliate nella versione precedente.

Sarà anche possibile rigiocare il gioco con il commento degli autori e degli attori. Ed infine, oltre alle migliorie grafiche, sarà disponibile la modalità roguelike-survival “No return” che vi permetterà di affrontare incontri casuali con i diversi personaggi della storia.

Graven

Uscita: 23 gennaio 2024

Piattaforme: PC

Il 23 Graven uscirà ufficialmente dall’early access, arrivando nella sua versione completa. Si tratta di un’action prima persona dalle meccaniche puzzle-game.

In un’estetica tipica dei giochi anni 90, il titolo vi trascinerà all’interno di un mondo dalle sfumature dark fantasy e dai tanti misteri. Tra armi ed incantesimi dovrete destreggiarvi tra combattimenti ed indovinelli da risolvere.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Uscita: 25 gennaio 2024

Piattaforme: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC

Raccolta dei precedenti titoli della saga di Ace Attorney.

Per chi non la conoscesse, si tratta di una saga investigativa che vi metterà nei panni di un carismatico giudice di corte. Il vostro obiettivo sarà quindi non solo quello di risolvere i casi ma anche vincere la vostra causa davanti una giuria. Ogni caso ha la sua unica storia ed i suoi personaggi da incontrare e conoscere.

Questa raccolta inoltre prevede migliorie e aggiunte quali due casi bonus, illustrazioni e costumi sbloccabili e molto altro.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Uscita: 26 gennaio 2024

Piattaforme: PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox X|S

Il ritorno della famosa avventura GDR in quello che sembra il capitolo più ampio e curato di sempre. Allontanandoci dall’oramai conosciuto Giappone, ci troviamo per la prima volta alle Hawaii.

L’introduzione del combattimento a turni è solo una delle tante novità del gioco, il quale assumerà anche una componente gestionale per quanto riguarda la gestione di un nostro hotel sulla famosa isola.

Il gioco sembra promettere grandi novità ed aspettative per gli amanti della saga.

Tekken 8

Uscita: 26 gennaio 2024

Piattaforme: PS5, Xbox X|S, PC

Ritorno del famoso e iconico picchiaduro di Namco. Il gioco vedrà il ritorno di storici personaggi tanto amati dai fans ma anche l’introduzione di nuovi, per un totale di 32 combattenti.

Si potrà contare sia su una modalità singleplayer che una multiplayer nella quale sfidarci con i nostri amici o con avversari provenienti da tutto il mondo.

Il titolo inoltre vedrà l’introduzione dell’inedita modalità arcade, la quale vi permetterà di creare il vostro avatar ed affrontare numerose sfide differenti.

Inoltre, verrà introdotta la devastante modalità “heat” all’interno dei combattimenti, più che utile nella resa del vostro combattimento.

Questa era il nostro riassunto dei giochi in uscita a gennaio, sperando che vi possa servire da guida per questo mese. Prima di concludere, vi lasciamo il nostro articolo sulle uscite di gennaio su Playstation Plus.