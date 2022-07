Jurassic Park – Memorie cinematografiche #01

Jurassic Park nasce dalla mente dello scrittore statunitense Michael Crichton, mentre il film fu diretto dal famoso regista Steven Spielberg nel 1993 dopo averne acquisito i diritti. Crichton venne assunto per creare il perfetto adattamento cinematografico, in quanto molte delle scene di violenza presenti nel libro avrebbero di sicuro reso la pellicola molto più spaventosa di quello che già non fosse.

La saga è composta da una trilogia iniziale diretta da Spielberg, che termina nel 2001 con Jurassic Park 3. Soltanto quattordici anni dopo fu realizzato Jurassic World, il primo spin-off del franchise diretto da Colin Trevorrow, a cui seguiranno Jurassic World: Fallen Kingdom nel 2018 e il più recente Jurassic World: Dominion. Esistono anche due cortometraggi: Battle at Big Rock, uno spin-off della serie che segue le vicende di Fallen Kingdom, e un prologo di cinque minuti sul film Dominion. Nel 2020 è nata la serie animata Jurassic World: Camp Cretaceous, ideata da DreamWorks Animation, in esclusiva su Netflix e composta da un totale di cinque stagioni.

Sin dall’alba dei tempi…

Jurassic Park (1993)

La storia di Jurassic Park è incentrata sul tentativo di creare un parco a tema di dinosauri clonati. Il primo film ha incassato più di 900 milioni dalla sua uscita, diventando così il primo film con il maggior incasso di tutti i tempi, superando E.T. l’extra-terrestre, fino a quando non è stato battuto da Titanic nel 1997, che ha incassato un miliardo di dollari. Dopo essere stato ripubblicato nel 2013, con un incasso di 1,029 miliardi di dollari, è attualmente il 38° film con il maggior incasso di tutti i tempi. Jurassic Park è infatti riuscito a ispirare una nuova generazione di film che utilizzavano principalmente la CGI per gli effetti speciali.

Dopo il rilascio del primo film, sono iniziate le vendite di una vasta scelta di giocattoli, fumetti, oggetti da collezione e videogiochi sul franchise.

Errori e curiosità nel film

Negli ultimi anni i fan hanno notato degli errori piuttosto evidenti, ma a causa del ritmo incalzante del film sono per lo più impercettibili, a meno che il film non venga rivisto o messo in pausa.

Questi sono soltanto alcuni degli errori presenti nella pellicola:

Quando l’elicottero scende vicino alla cascata, si possono già notare le macchine accanto all’eliporto. Tuttavia, una volta atterrato l’elicottero, vengono visti fare marcia indietro per far salire gli ospiti, nonostante loro fossero già lì.

Le jeep che si fermano a guardare il Brachiosaurus sono inquadrate sotto il sole, ma nella scena successiva si possono vedere all’ombra, dietro gli alberi.

sono inquadrate sotto il sole, ma nella scena successiva si possono vedere all’ombra, dietro gli alberi. Nella scena in cui Alan Grant e Ellie Sattler stanno guardando il branco di animali, Sattler era alla sinistra di Grant , ma nella ripresa successiva lei è improvvisamente alla sua destra.

e stanno guardando il branco di animali, era alla sinistra di , ma nella ripresa successiva lei è improvvisamente alla sua destra. Alcuni nomi dei dinosauri nella camera dell’embrione sono scritti in modo errato.

Una delle prime curiosità riguarda il nome della specie Tianchisaurus nedegoapeferima, in quanto formato dalle lettere iniziali dei cognomi delle star: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, Ariana Richards, Joseph Mazzello.

Il logo di Jurassic Park 3 con lo Spinosauro

Il logo, detto anche Logosaurus, è il soprannome della mascotte del dinosauro presente sui loghi di Jurassic Park. Nella maggior parte dei film è stato utilizzato il Tirannosauro Rex, mentre per Jurassic Park 3 usarono lo Spinosauro.