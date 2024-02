League Of Legends: Analisi della Patch Notes 14.2

Patch Notes: ecco tutte le informazioni sull’ultimo aggiornamento di league of legends!

Patch Notes: Campioni

Buff

In questa seconda patch uscita dopo i grossi cambiamenti avvenuti nella patch 14.1 molti campioni hanno subito buff per permettergli di trovare maggior presenza in game.

I buff migliori sono quelli di ezreal e karma, il cui winrate è aumentato esponenzialmente in seguito alle modifiche fatte.

Ma tra tutti, il buff maggiore lo ha ricevuto Twisted Fate rendendolo ancora più forte di quanto già si era visto con la patch 14.1, aumentandone le possibili build sfruttando il nuovo sistema di item che non comprende più gli item mitici.



Nerf

Per quanto riguarda i nerf le modifiche fatte sono state incentrare per lo più a indebolire i campioni ad elo alti.

Il low elo invece dovrebbe essere meno danneggiato con le modifiche numeriche apportate.

Non ci sono state grosse modifiche se non danni flat diminuiti e scaling in percentuale ridotti, tutti tranne Jax.

Con il nerf della sua E si spera di renderlo meno oppressivo, considerando che era diventato un ban or pick obbligatorio grazie alla viabilità per build AD, AP e Bruiser.

Cambiamenti

A livello di kit solo due campioni hanno subito cambiamenti: Briar e Nidalee.

Briar dall’uscita è stata sempre giocata con una build letality e la sua build bruiser veniva spesso scartata.

Le modifiche fatte al kit cercano di unire le build grazie ad una sinergia con gli item on-hit, diminuendo letalità e colpo critico.



Nidalee invece riceve un semplice update a livello di gameplay aggiornando gli item consigliati all’interno dello shop

Skin

Le skin in uscita con questa patch sono molte e saranno disponibili dal 24 gennaio.

Tranne Akshan Tre Onori che verrà regalato se il livello d’onore è 5, altrimenti sarà acquistabile come le altre skin.

Ultima novità per quanto riguarda i campioni è l’uscita di Smolder e la sua skin ruggito celeste il 31 gennaio.

Patch Notes: Rune e Oggetti

Modifica alle rune

Nel reparto rune sono state modifiche ai frammenti di statistiche per rendere meno punitivi gli errori di creazione delle rune.



Modifiche agli oggetti

Nonostante ci siano moltissimi item per comporre le proprie build alcuni item sono sempre presenti.

Sono state fatte modifiche sia a statistiche che a componenti per buildare l’oggetto finale, le più evidenti sono quelle dell’ Hexcorazza sperimentale e dell’ Apice della tempesta.

Altra modifica la subiscono gli item da supporto per evitare che soprattutto in botlane 2 o più player acquistino come start l’item da supporto per ottenere gold.

Oltre alle modifiche enunciate sopra sono stati fatti aggiornamenti di sistema e vari bugfix all’interno del gioco.

Con questo l’analisi della patch notes è conclusa, abbiamo analizzato i cambiamenti principali effettuati in questa patch.

Se siete curiosi di leggervi la patch completa potete cliccare pure qui per trovare tutte le info.

Se volete scoprire altre novità o qualche curiosità sul mondo dei videogiochi e non solo potete visitare il nostro sito Hynerd e leggervi altri nostri articoli.