Marvel, prossime uscite: il calendario del 2024

Siamo ufficialmente entrati nella Fase 5 dell’MCU con Ant-Man and the Wasp: Quantumania. L’ attesa Fase 6 prevederà grandi titoli come Ironheart o Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Per il 2024, invece, la Marvel ha in serbo pochi titoli, soprattutto in rapporto alla quantità di contenuti sfornati quest’anno. Questo è dovuto in parte anche allo sciopero di sceneggiatori e attori, che ha interrotto intere produzioni.

Se tra i film di supereroi in uscita nel 2024 abbiamo soltanto Deadpool 3 (con Ryan Reynolds e Hugh Jackman), per quanto riguarda le serie Marvel, la lista è lunga. Vediamo insieme i prodotti che arriveranno il prossimo anno su Disney+.

Le serie TV Marvel del 2024

La prima serie Marvel approda su Disney+ il 10 Gennaio 2024. Stiamo parlando di Echo, spin-off di Hawkeye e prequel di Daredevil: Born Again, che racconta la storia di Maya Lopez. Presenti i personaggi di Kingpin (Vincent D’Onofrio) e Daredevil (Charlie Cox).

Abbiamo poi Agatha: Darkhold Diaries (qui il trailer), spin-off di WandaVision incentrata su Agatha Harkness (Kathryn Hahn) in arrivo nell’autunno del 2024.

Si aggiungono a questa lista altre due serie tv animate: Your Friendly Neighbourhood Spider-Man e Eyes of Wakanda.

Tra i prodotti in arrivo nel 2024, ci sono altri che non appartengono al Marvel Cinematic Universe come X-Men ’97, Madame Web e Kraven il Cacciatore. Madame Web è in arrivo il 14 febbraio, con protagonista Dakota Johnson, insieme a Sydney Sweeney e Emma Roberts. Kraven il Cacciatore, invece, arriverà il 30 agosto. Insieme ad Aaron Taylor-Johnson, ci sarà Ariana De Bose e Russell Crowe. Venom 3 è infine previsto per l’8 novembre.

Vi terremo aggiornati per qualsiasi altra novità!