Napoleon, quando uscirà la versione da 4 ore? Le ipotesi

Napoleon ha diviso il giudizio di pubblico e critica, mettendo in risalto come effettivamente ci sia qualcosa che manca nel nuovo film di Ridley Scott. È stato il regista stesso a solleticare gli spettatori qualche settimana fa, confermando l’uscita di una Director’s Cut dell’opera, ma senza svelare nulla riguardo la sua data d’uscita o il suo metodo di distribuzione.

Al momento Apple Studios non si è pronunciata e non ha pubblicato comunicati ufficiali, ma l’esistenza e la distribuzione di questa versione pare ormai scontata. La versione estesa di Napoleon dovrebbe durare all’incirca 4 ore e dovrebbe essere pubblicata su Apple TV+, la nota piattaforma streaming di Apple, e non dovrebbe passare dalle sale cinematografiche.

Nelle ultime ore stanno circolando rumors provenienti da testate americane che iniziano a parlare di un possibile periodo d’uscita. A quanto sembra Ridley Scott e la piattaforma streaming starebbero pensando di distribuire nello stesso momento la versione estesa e la versione “normale” su Apple TV+, individuando il periodo di uscita tra febbraio e marzo 2024. Il periodo è credibile: la corsa agli incassi in sala del film sarà ormai terminata e, visto anche l’hype per la versione estesa, probabilmente non lasceranno passare troppi mesi prima della distribuzione in streaming. Sarà quindi l’abbonato a poter decidere qualche Napoleon vedere, se quello uscito in sala o la Director’s Cut.

Parliamo solamente di voci di corridoio e non di comunicati ufficiali, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per saperne di più.