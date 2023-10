Netflix: addio al piano base per i nuovi abbonati in Italia

Netflix ha silenziosamente cancellato il piano base per i nuovi abbonati, anche in Italia.

Netflix, così come tutte le maggiori piattaforme di streaming, stanno vivendo un momento di rapido cambiamento. Tra piani, pubblicità, prezzi e funzionalità, tutto sta pian piano cambiando e, con o senza voglia, ci dovremo adattare alle nuove regole.

È da settimane ormai che si parla di un futuro aumento dei prezzi di Netflix. Per farla breve, si vocifera con sempre più insistenza che al termine dello sciopero degli attori la piattaforma rincarerà ancora i costi dei piani di abbonamento, a partire da Stati Uniti e Canada per poi passare anche al resto del mondo. Al momento, però, non ci sono ancora notizie ufficiali da parte della piattaforma.

Tornando a noi, nelle ultime ore, invece, i nuovi abbonati in Italia hanno visto eliminata la possibilità dell’abbonamento Netflix base a 7,99 euro al mese. Il piano garantiva l’accesso all’intero catalogo, senza pubblicità e con un solo schermo disponibile. Non si tratta di una novità assoluta e i più informati sicuramente erano pronti al cambiamento, ma è una notizia che va annotata per diverse zone del mondo e soprattutto per i nuovi ipotetici abbonati che hanno voglia adesso di iscriversi e avvicinarsi alla piattaforma.

Tra le note ufficiali di Netflix a supporto dell’utente e della cancellazione del piano in questione troviamo scritto:

il piano Base non è più disponibile per i nuovi abbonati e per gli utenti che riattivano l’abbonamento. Se attualmente hai un piano Base, puoi continuare a utilizzarlo finché non passi a un altro piano o disdici il tuo account.

I piani disponibili, quindi, attualmente su Netflix per i nuovi utenti sono tre: