Paranormal Activity: annunciato un nuovo titolo.

DreadXP e DarkStone Digital – i team dietro al successo virale di The Mortuary Assistant – hanno annunciato piani per collaborare con Paramount Game Studios per pubblicare un gioco nell’universo di Paranormal Activity.

“Il videogioco di DreadXP – che sembra semplicemente chiamarsi Paranormal Activity, basandosi sul teaser trailer – porterà lo stile rivoluzionario dei film unito alla passione del genere horror in modi sorprendenti.

Il gioco presenterà un “Sistema di Infestazione” con il fine di “alterare dinamicamente i tipi e l’intensità degli spaventi che i giocatori incontreranno in base alle loro azioni.”

“Siamo entusiasti di lavorare con Paramount Game Studios e di avere l’opportunità di portare il mondo di Paranormal Activity a giocatori di tutto il mondo,” ha detto il CEO di Epic Pictures e produttore di DreadXP, Patrick Ewald.

“I film sono ricchi di lore e spaventi creativi, e sotto la direzione creativa di Brian Clarke, il videogioco Paranormal Activity rispetterà quei principi fondamentali e offrirà agli appassionati di horror uno dei nostri giochi più terrificanti.”

“Il successo della serie Paranormal Activity incarna il potere e la portata del genere horror,” ha detto il co-direttore di DreadXP e direttore creativo Brian Clarke. “Se The Mortuary Assistant era spaventoso, stiamo prendendo ciò che abbiamo imparato e lo stiamo intensificando con un sistema di infestazione più reattivo e terrificante. Sarà intenso!”

Il gioco horror in stile film trovato è attualmente previsto per essere rilasciato in qualche momento del 2026 e sarà disponibile su “piattaforme multiple”. Anche se queste non sono ancora state nominate.

Il precedente thriller di DreadXP, The Mortuary Assistant, è disponibile per PC e Nintendo Switch. Quindi è possibile che i giocatori di Switch ricevano un’altra dose di paura quando Paranormal Activity verrà rilasciato.

DreadXP dice che annuncerà ulteriori dettagli riguardanti il gioco “in una data successiva”.

