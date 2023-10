Persona 5 Tactica, novità sul gioco e modalità New Game Plus

A meno di un mese dall’uscita di Persona 5 Tactica, ATLUS ha rilasciato interessanti novità riguardanti il nuovo spin-off strategico dell’universo di Persona 5. Le informazioni rilasciate dalla software house giapponese riguardano soprattutto quelle che saranno le missioni secondarie e la modalità New Game Plus.

Ad affiancare la storia principale di gioco, avremo la possibilità di addentrarci in missioni secondarie dai diversi obiettivi. Come affermato da ATLUS, queste missioni, dalle trame ben strutturate, si svilupperanno in una serie di meccaniche uniche e sfide che richiederanno uno stimolante gioco di strategia. Dover eliminare tutti i nemici in un solo turno. Rompere delle scatole con attacchi corpo a corpo o affrontare livelli pieni di esplosivo. Queste sono solo alcune delle sfide che ci son state svelate.

Il completamento di queste sfide, differenti per ogni missione, risulterà in un accumulo di punti PC. Punti utili per potenziare il personaggio, sbloccare nuove abilità o ottenere nuove Persona. Inoltre, il gioco arricchirà l’esperienza tramite la modalità “Rigioca” (da non confondere con New Game Plus), la quale ci permetterà di rigiocare le sfide per migliorare i nostri punteggi o ricevere punti bonus, soldi e Persona.

In aggiunta, per ogni missione sarà possibile completare tre sfide bonus che ci permetteranno di ottenere ulteriori vantaggi. Le sfide per gli amanti del collezionismo sembrano quindi non mancare.

La modalità New Game Plus

ATLUS ha anche parlato della modalità “New Game Plus” del gioco. Permetterà di rigiocare la partita senza rinunciare al Grimorio delle Personae, le fusioni sbloccate, i soldi raccolti, così come le armi e tutto ciò che abbiamo accumulato nella prima run. Questo ci permetterà di sfidarci in una difficoltà superiore senza rendere vani tutti i nostri precedenti sforzi.

La rigiocabilità e la sfida, quindi, appaiono come due elementi particolarmente solidi e rappresentativi del gioco.

La modalità, inoltre, ci darà la possibilità di sbloccare la Galleria Bozzetti, accessibile tramite la sezione bonus del menù. Illustrazioni, bozzetti e modelli dei personaggi saranno solo alcune delle sorprese che potremmo trovare nella galleria.

Persona 5 Tactica pare essere uno strategico più che necessario e da molto atteso dai fans della saga. Vi ricordiamo che il gioco uscirà il 17 Novembre su tutte le piattaforme e gratis su Xbox game pass.