PlayStation Plus: aumenta il prezzo dell’abbonamento annuale

Sfortunatamente non è proprio un periodo felice per le tasche dei giocatori, in quanto sono stati diversi gli aumenti negli ultimi tempi. Prima sono aumentati i prezzi delle console (come PS5), poi si è visto l’aumento del prezzo di Game Pass, da 12,99€ a 14,99€ (per la versione Ultimate).

Sony ha annunciato ieri l’imminente aumento, a partire dal 6 settembre, una scelta che di certo porterà molte discussioni, laddove la stessa formula del Playstation Plus non ha ancora convinto tutti.

Sul portale Playstation Blog è riportata la notizia, all’interno della quale secondo Sony gli aumenti sono necessari per “consentirci di continuare a portare contenuti di alta qualità e valore aggiunto attraverso il servizio in abbonamento PS Plus“.

In questo momento i prezzi erano di 59,99 euro per l’annuale Essential, 99,99 euro per l’annuale Extra e 119,99 euro per l’annuale Premium.

Di seguito vi riportiamo i nuovi prezzi, validi in tutto il mondo:

PlayStation Plus Essential , 12 mesi: 71,99 euro

, 12 mesi: PlayStation Plus Extra , 12 mesi: 125,99 euro

, 12 mesi: PlayStation Plus Premium, 12 mesi: 151,99 euro

Si tratta di aumenti decisamente corposi per PlayStation, con un +25 euro annuale per l’abbonamento Extra e un +32 euro per il Premium.



Tuttavia Sony ha precisato: «per chi è già abbonato in forma annuale, non ci saranno modifiche fino al prossimo rinnovo che avverrà il 6 novembre o oltre. In caso di modifiche effettuate il 6 settembre o oltre, come aggiornamenti, downgrade o estensioni, saranno applicati i nuovi prezzi»

Sicuramente comprare l’abbonamento annuale costa meno che prenderlo mese per mese, ma sarà interessante vedere quale sarà la risposta a questo nuovo aumento, considerando che Sony ha fatto discutere per il suo lancio di PS5 e per aver accettato subito il prezzo di listino di 80 euro dei titoli al lancio.

Qui potete trovare i titoli usciti ad agosto 2023, mentre ecco quelli che saranno disponibili a settembre: