PlayStation Plus: Ecco i titoli di agosto 2023

Sony ha annunciato i titoli in regalo per tutti gli abbonati PlayStation Plus per il mese di agosto 2023

Nella giornata di oggi Sony ha finalmente svelato la lista dei titoli che saranno scaricabili per il mese di agosto per tutti i possessori di un abbonamento PlayStation Plus Essential, Extra o Premium. Non sarà sicurmante il mese migliore per il servizio, probabilmente anche per colpa delle vacanze estive, siamo però sciuri che moltissimi abbonati a PlayStation Plus scaricheranno i tre titoli per provarli.

PGA Tour 2K23 – PS4 e PS5

PGA Tour 2K23 è un videogioco sportivo di golf pubblicato da 2K. In PGA Tour potrai creare il tuo golfista allenandolo per diventare tra i più forti del mondo. Potrai poi giocare ad una modlità multiplayer cionvolgente e a tornei, sfide e modalità offline. È il quinto capitolo della saga ed è uscito ad ottobre 2022, farà quindi piacere a tutti gli appassionati di golf averlo all’interno PlayStation Plus a meno di un anno dal rilascio.

Dreams – PS4

Dreams è un affascinante prodotto in cui ogni giocatore potrà sbizzarrirsi creando giochi, video, musica e molto altro. Grazie a tutti gli strumenti e risorse offerte risulterà molto semplice, ma allo stesso tempo completo per la creazione di contenuti. Presenta poi una commiunty molto attiva pronta a condividere a tutti le proprie creazioni. Videogioco molto interessante che colpì molto positivamente anche noi (potete trovare qui la nostra recensione).

Death’s Door – PS4 e PS5

Videogioco d’azione e avventura pubblicato da Devolver Digital nel 2021. Seguirete la storia di un corvo intento a recuperare la sua anima in un mondo dark fantasy pieno di nemici. Il gameplay in terza persona si basa una varietà di armi e abilità per sconfiggere nemici e rsiolvere enigmi. Tra le sue caratteristiche più importanti abbiamo personaggi ben caratterizzati, storia coinvolgente e un gameplay impegnativo ma divertente. Non possiamo che consigliarvi di provare il titolo, soprattutto per il suo stile grafico davvero incredibile.