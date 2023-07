Prime Video: tutte le uscite di agosto 2023

Nuovi titoli in arrivo per Amazon Prime Video ad agosto 2023. Vediamoli assieme.

Con agosto ormai alle porte, possiamo già intravedere i nuovi contenuti in uscita che saranno presto disponibili su Amazon Prime Video. Diamo dunque un’occhiata ai principali titoli, attualmente confermati, che si andranno ad aggiungere al catalogo della piattaforma nel mese di agosto 2023.

Prime Video: i titoli più attesi

Ascolta i fiori dimenticati

Ambientata in Australia e basata sul best-seller di Holly Ringland, la serie racconta le emozionanti vicende di Alice. La protagonista, all’età di 9 anni, perde tragicamente i genitori in un misterioso incendio, viene portata a vivere con la nonna June nella Thornfield flower farm (azienda agricola), dove scopre numerosi segreti che si nascondono nel suo passato e in quello della sua famiglia. La serie è in arrivo il 4 Agosto.

Rosso, bianco e sangue blu

Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine) hanno tanto in comune. Entrambi un bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale e un grande disprezzo reciproco. Il loro rapporto si trasforma presto in una timida amicizia per poi orientarsi verso qualcosa di più profondo. Il film arriverà in anteprima l’11 agosto.

Harlan Coben’s Shelter

Mickey Bolitar, dopo la morte improvvisa del padre, inizia una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey. Qui viene coinvolto nella scomparsa di una studentessa, Ashley Kent, che lo porta a scoprire i segreti della tranquilla comunità in città. Assieme ai suoi amici, inoltre, scopre un misterioso sotterraneo che potrebbe dare luce alle numerose sparizioni e leggende. La serie è in arrivo il 18 agosto.

