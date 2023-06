Prime video: tutte le uscite di luglio 2023

In arrivo nuovi titoli per Amazon prime video nel mese di luglio 2023. Diamo un’occhiata ai nuovi contenuti.

Con giugno ormai giunto al termine, possiamo dare un’occhiata ai nuovi titoli in arrivo su Amazon Prime Video. Ecco dunque gli arrivi più attesi per il mese luglio 2023.

Prime Video: i titoli più attesi

L’Estate più calda – Dal 6 luglio

L’Estate più Calda è un film ambientato in un paesino della Sicilia meridionale. La storia racconta le vicende di un gruppo di giovani ragazzi alle prese con amori, triangoli e intrighi in una calda estate italiana. Lucia (Nicole Damiani), una volta concluso il periodo estivo, partirà per l’università e si separerà per la prima volta dopo tanto tempo dalla sua migliore amica Valentina (Alice Angelica). Anche per Nicola (Gianmarco Saurino) questa estate è molto importante perché rappresenta la sua ultima vacanza prima di prendere i voti come prete.

L’arrivo dei ragazzi nella piccola parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica) causano scompigli e euforia nel paese. Attraverso diverse circostanze, durante la loro permanenza, Lucia e Nicola iniziano ad avvicinarsi l’un l’altro e scoprono di avere molti aspetti in comune.

Nel cast del film, oltre ai protagonisti principali, possiamo trovare anche la partecipazione di Stefania Sandrelli e Michela Giraud.

Gli orrori di Dolores Roach – Dal 7 luglio

Dopo aver scontato una condanna di sedici anni, Dolores Roach (Justina Machado) torna a Washington Heights, un quartiere che ora definisce “ripulito”. Qui rivede Luis, un vecchio amico che fa uso di erba. Quest’ultimo le permette di lavorare nel suo seminterrato del suo locale di empanadas come massaggiatrice. Quando la ritrovata stabilita e libertà sono a rischio, Dolores detta anche “Mani magiche”, compie atti estremi per poter sopravvivere.

Los Iniciados – Dal 7 luglio

Ci troviamo a Bogotà di un futuro non lontano dove l’acqua potabile è razionata e le continue dispute per la città si fanno sempre più frequenti. Le indagini del giornalista Frank Molina (Andrés parras) su un omicidio svelerà un’inaspettata cospirazione che interesserà l’intera città.

L’Estate nei tuoi occhi, stagione 2 – Dal 14 luglio

Belly contava i giorni che la separavano dal suo ritorno a Cousins Beach, le continue dispute di Conrad e Jeremiah, per contendersi il suo cuore e il ritorno del cancro di Susannah, non fanno che aumentare la sue preoccupazioni e alimentare la sua agitazione. L’arrivo di un inaspettato ospite minaccia il futuro della casa di Susannah e, pertanto, Belly decide di riunire il gruppo per fare chiarezza, una volta per tutte, sui i suoi sentimenti.

Good Omens, stagione 2 – Dal 28 luglio

La seconda stagione di Good Omens esplorerà nuove storie che andranno ad ampliare il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley. Avendo vissuto sulla Terra sin dall’inizio dei tempi e una volta sventata l’apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla e serena tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Contenuti in scadenza

The Eye – Lo sguardo (film) – 1 luglio

Vite infrante (film) – 2 luglio

Dead at 17 (film) – 2 luglio

Faces in the Crowd – Frammenti di un omicidio (film) – 2 luglio

Situazioni difficili (film) – 2 luglio

Segreti di famiglia (film) – 2 luglio

Bad Boys For Life (film) – 3 luglio

Corro da te (film) – 3 luglio

Fast & Furious 9 (film) – 4 luglio

Freaky (film) – 8 luglio

Ferrari 312B (Documentario) – 9 luglio

Ricordiamo infine che, otre ad Amazon Prime Video, è possibile dare uno sguardo alle nuove uscite di Netflix e Disney+ per il mese di luglio 2023.