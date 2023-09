Prime Video: tutte le uscite di ottobre 2023

Settembre è quasi giunto al termine e con esso è in arrivo anche l’attesa serie spin-off di The Boys: Gen V. In previsione del suo arrivo, diamo un’occhiata alle prossime uscite in arrivo su Amazon Prime Video nel mese di ottobre 2023. Tra i film di maggior rilievo abbiamo sicuramente After 5, ultimo capitolo che concluderà la storia d’amore tra Hardin e Tessa; poi abbiamo, tra le serie, Everybody Loves Diamonds che prende spunto dal “Colpo di Anversa” accaduto nel 2003. E questi sono solo alcuni titoli, perciò ora andiamo a vedere assieme tutte le uscite che si aggiungeranno alla piattaforma streaming.

Prime Video: film e serie tv in arrivo ad ottobre 2023

After 5

After 5 è il film conclusivo della saga e sarà presto disponibile sulla piattaforma il 3 ottobre. In questo quinto capitolo continuiamo la storia d’amore tra Hardin e Tessa. Assediato dal blocco dello scrittore e dalla sua recente rottura, Hardin viaggia in Portogallo per risolvere i problemi del passato con la speranza di recuperare la sua relazione con Tessa e fare chiarezza sul loro futuro.

Totally Killer

Totally Killer è una commedia horror in arrivo il prossimo 6 ottobre. Dopo 35 anni il famigerato “Sweet Sixteen Killer” ritorna a a mietere un’altra vittima. Intenzionata a fermare il killer, la giovane diciasettenne Jamie (Kiernan Shipka) si ritroverà catapultata nell’anno 1987, dove avrà modo evitare gli omicidi ancor prima che vengano compiuti.

Awaraness

Awareness è un film di fantascienza e pieno d’azione, in arrivo l’11 ottobre all’interno del catalogo. Ian è un adolescente ribelle che vive ai margini della società, in grado di manipolare le menti grazie alla sua capacità di generare illusioni visive. Fa uso di questo potere per sopravvivere, organizzando piccole truffe. Quando uno dei suoi imbrogli va storto, Ian perde il controllo e diventa il bersaglio di due organizzazioni rivali, ognuna delle quali cerca di sfruttare i suoi poteri.

The Burial

The Burial è un film di genere drammatico diretto da Maggie Betts e tratto da una storia vera, in arrivo il 13 ottobre. Il proprietario di un’impresa di pompe funebri Jeremiah O’Keefe (il premio Oscar Tommy Lee Jones) ingaggia il carismatico e persuasivo avvocato Willie E. Gary (il premio Oscar Jamie Foxx) per salvare l’azienda di famiglia. I due cercano di fare fronte alla corruzione aziendale e all’ingiustizia razziale.

Jigen Daisuke

Direttamente dalla famosa serie animata Lupin III, il 13 ottobre arriva il film live action dedicato al personaggio di Jigen Daisuke. Quest’ultimo sente che qualcosa non va nella sua fidata Smith & Wesson M19 Combat Magnum. Quindi, visita il Giappone per la prima volta dopo anni alla ricerca del più grande armaiolo del mondo, nonchè proprietario di un orologeria.

Everybody Loves Diamonds

Everybody Loves Diamonds è una serie drammatica italiana in uscita il 13 ottobre su Amazon Prime Video. Composta da un totale di otto episodi, la serie è ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, ricordato dai media internazionali come “il più grande furto di diamanti al mondo”. Un gruppo di ladri, guidati da Leonardo Notarbartolo (Rossi Stuart), grazie a un piano geniale, riescono a violare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare preziose pietre dal valore di milioni di dollari.

Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è

Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è è un film completamente italiano e diretto da Francesco Apolloni, in arrivo il 17 ottobre. Quando Eleonora viene scaricata all’altare, la sua luna di miele si trasforma in un viaggio di speranza. Dovrà viaggiare da Nord a Sud per esaudire l’ultima richiesta di suo padre: seppellire in un terreno al confine con la Slovenia una curiosa reliquia. Al suo fianco ci saranno le sue inseparabili amiche.

The other Zoey

The Other Zoey è una commedia romantica americana, in arrivo il 20 ottobre. La storia è incentrata su Zoey, una ragazza nerd dei computer, che non è in alcun modo interessata all’amore. La sua vita verrà sconvolta quando Zack, capitano e stella della squadra di calcio, subirà un incidente che gli provocherà un amnesia, scambiando Zoey per la sua fidanzata.

Upload – Stagione 3

Upload è una serie fantascientifica e con tocchi di commedia, scritta da Greg Daniels (The Office, Parks and Recreations e King of the Hill). La serie, in arrivo il 20 ottobre, è ambientata in futuro altamente tecnologico dove nemmeno la morte, per chi può permettersela, rappresenta un problema. In questa terza stagione riprendiamo le vicende tra Nora e Natham dove cercano di fermare la misteriosa cospirazione che minaccia la vita di milione di persone.

Silver Dollar Road

Silver Dollar Road è un documentario, candidato all’oscar, che segue le vicende dei Reels. In arrivo il 20 di ottobre, racconta le vicende di una famiglia afroamericana della Carolina del Nord che combatte da decenni le vessazioni degli spietati imprenditori edili che cercano di accaparrarsi la loro proprietà sul lungomare.

Mafia mamma

Mafia mamma è una commedia d’azione poliziesca, in arrivo il 23 ottobre. Le vicende avvengono a Roma dove una donna americana eredita l’impero mafioso di suo nonno. Sotto una buona guida e spinta dalla fiducia che le è stata data dal precedente boss, sfida le aspettative di tutti, compresa la sua, e diventa il nuovo capo dell’azienda di famiglia.

Prime Video: titoli in scadenza