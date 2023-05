Prime video: tutte le uscite di giugno 2023

Tutte le novità in arrivo su Amazon Prime Video nel mese di giugno 2023, tra contenuti originali e non.

Nuovo mese, nuovi titoli in arrivo su Amazon Prime Video. Tante le novità previste sulla piattaforma streaming per il mese di giugno 2023, sia lato cinema che serie TV.

Oltre ai contenuti in esclusiva Prime Video, tra cui la quarta stagione di Jack Ryan e Pesci Piccoli dei The Jackal; debutteranno sul piccolo schermo anche uscite cinematografiche recenti come Creed III, ma non solo. Andiamo dunque a scoprire tutti le novità che arriveranno su Amazon Prime Video a giugno 2023.

Prime Video Originals

Paradise Highway – 1 giugno

– 1 giugno With Love, stagione 2 – 2 giugno

– 2 giugno Medellin – 2 giugno

– 2 giugno Deadloch – 2 giugno

– 2 giugno Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget – 8 giugno

– 8 giugno È colpa mia? – 8 giugno

– 8 giugno The Lake , stagione 2 – 9 giugno

, stagione 2 – 9 giugno Love Club – 20 giugno

– 20 giugno I’m a Virgo – 23 giugno

– 23 giugno Aurora Leone: Una famiglia a pretesto – 26 giugno

– 26 giugno Da grandi – 28 giugno

– 28 giugno Jack Ryan, stagione 4 – 30 giugno

Contenuti non originali Prime Video

Ultima notte a Soho – 1 giugno

– 1 giugno Caro Evan Hansen – 1 giugno

– 1 giugno Ammore e malavita – 1 giugno

– 1 giugno La stanza del figlio – 1 giugno

– 1 giugno Tre piani – 1 giugno

– 1 giugno Palombella rossa – 1 giugno

– 1 giugno Mia madre – 1 giugno

– 1 giugno Aprile – 1 giugno

– 1 giugno Habemus Papam – 1 giugno

– 1 giugno Il caimano – 1 giugno

– 1 giugno Caro diario – 1 giugno

– 1 giugno Summer Camp Island , stagione 2 – 1 giugno

, stagione 2 – 1 giugno Creed III – 9 giugno

– 9 giugno Sing 2 – Sempre più forte – 10 giugno

– 10 giugno The Son – 11 giugno

– 11 giugno Grazie ragazzi – 12 giugno

– 12 giugno La paranza dei bambini – 13 giugno

– 13 giugno Il primo giorno della mia vita – 15 giugno

– 15 giugno It – 15 giugno

– 15 giugno Ready Player One – 15 giugno

– 15 giugno Tutti lo sanno – 20 giugno

Film in scadenza