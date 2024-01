Rick e Morty, ecco quando uscirà la stagione 8

Rick e Morty, l’ormai nota serie animata per adulti di Adult Swim, è giunta all’ottava stagione, con una settima terminata non molto tempo fa. Come da pronostici e per la gioia dei fan, il canale televisivo ha già confermato l’uscita dell’ottava stagione, ma quando uscirà?

Durante i primi anni di pubblicazione, Rick e Morty aveva un tempo di attesa tra una stagione e l’altra di un paio d’anni, salvo poi dalla quinta stagione in poi aumentare il ritmo, con in media una stagione all’anno. Questa volta ci fa sapere Adult Swim che ci sarà da attendere un po’ di più: la stagione 8 di Rick e Morty andrà in onda nel 2025, lasciando quindi il 2024 a secco.

Il motivo dietro questa maggiore attesa sono gli scioperi che hanno invaso Hollywood fino a qualche mese fa, i quali hanno condizionato la produzione di tantissimi prodotti tra film e serie.

I fan però non devono disperare: è ancora prevista per quest’anno l’uscita di Rick and Morty: The Anime, lo spin-off in stile nipponico della serie composto da 10 episodi. Di seguito vi lasciamo il first look pubblicato sul canale di Adult Swim lo scorso luglio.