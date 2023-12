Skam Italia 6: il primo trailer svela la protagonista e la data d’uscita

Skam Italia sta finalmente per tornare con una nuova stagione! La serie tv teen-drama italiana distribuita a partire dal 2018 su TIMvision, poi passata nelle mani di Netflix e prodotta da Crossproduction è stata un vero successo. Dall’uscita della prima stagione ad è un punto di riferimento sia per il pubblico che per le serie italiane di questo genere.

Nelle sue cinque stagioni, attraverso le storie dei protagonisti, dei giovani liceali, ha saputo trattare argomenti vari e delicati. La depressione, la difficoltà di fare coming out e l’integrazione. Riuscendo sempre a parlare il linguaggio dei giovani senza strafare cadendo nel cliché, entrando così nei cuori degli adolescenti italiani e non solo.

Dopo l’ultima stagione, la quinta, uscita a settembre del 2022 ed incentrata su Elia (Francesco Centorame); Netflix Italia, poche ore fa, ha rilasciato in anteprima il primo teaser trailer ufficiale della nuova stagione, rivelando così anche la data d’uscita, prevista per il prossimo 18 gennaio!

Chi sarà la protagonista? La trama di SKAM Italia 6

Nonostante il pubblico si aspettava (e aveva apertamente richiesto) il personaggio di Federica Cacciotti (Martina Lelio) come protagonista di questa sesta stagione, gli sceneggiatori hanno scelto un altro personaggio femminile su quale incentrare questi nuovi episodi: Asia, una ragazza apparsa finora forte e determinata interpretata da Nicole Rossi.

I prossimi episodi della serie che è parte del franchise di Skam (nato dall’omonima versione norvegese nel 2015) in uscita a gennaio metteranno dunque, in luce le fragilità che si celano dietro la sicurezza e il carisma di Asia.

Ecco quello che si legge nella sinossi ufficiale:

“l’amicizia della ragazza con le altre componenti del gruppo delle Rebelde, determinante per affrontare le sue battaglie, si intreccerà, nella vita di Asia, con l’arrivo di nuovi personaggi, in particolare quello di Giulio.”

Nel cast, accanto a Nicole Rossi, ci saranno anche Francesco Centorame, Lea Gavino, Maria Camilla Brandenburg, Yothin Clavenzani, Cosimo Longo e Yothin Clavenzani.

Andrea Palma e Leo Rivosecchi, due nuovi ingressi, interpreteranno dei personaggi le cui storie avranno un impatto significativo sulla vita di Asia.

Tra i protagonisti storici non mancheranno Beatrice Bruschi, Federico Cesari, Rocco Fasano, Martina Lelio, Ludovica Martino, Greta Ragusa, Pietro Turano e Nicholas Zerbini.

La scrittura della nuova stagione di SKAM Italia è stata affidata, come nelle precedenti, a Ludovico Bessegato, Alice Urciuolo e Elisa Zagaria, mentre alla regia troviamo Tiziano Russo.