Starfield: Aggiornamento 1.9.67

Dopo essere stato rilasciato in versione beta su Steam, il nuovo aggiornamento 1.9.67 di Starfield è ora accessibile a tutti gli utenti, introducendo il supporto per AMD FSR 3, Intel XeSS e altre migliorie tecniche, insieme a correzioni e ottimizzazioni.

L’aggiornamento era stato precedentemente disponibile in beta all’inizio di febbraio tramite Steam, ma questa volta è stato rilasciato nella sua versione definitiva, anche se le caratteristiche principali rimangono invariate.

L’update 1.9.67 è ora ufficialmente disponibile per tutti gli utenti, portando diverse migliorie al RPG spaziale di Bethesda, che continua il suo percorso di sviluppo in attesa del lancio della sua prima espansione, Shattered Space, prevista entro quest’anno.

Novità dell’aggiornamento

Per quanto riguarda l’aspetto visivo, questa patch aggiunge il supporto per AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR3) e Intel Xe Super Sampling (XeSS), entrambi rivolti alla versione PC del gioco.

Inoltre, è stata risolta un’incidenza relativa alla visualizzazione delle nuvole quando si utilizza la modalità prestazioni con DLSS, insieme a alcuni artefatti grafici che potevano verificarsi con determinati mirini delle armi.

Per quanto concerne la stabilità del software, è stato apportato un cambiamento al sistema di rilascio dei FormID durante il caricamento dei salvataggi, il che dovrebbe migliorare significativamente la stabilità dei salvataggi per i giocatori che hanno esplorato numerose ambientazioni. In aggiunta, è stata corretta una problematica legata ai crash che potevano verificarsi durante le modifiche alla nave, richiedendo un completo trasferimento degli oggetti in cargo.

Infine, è stato corretto un bug che causava l’apertura del menu dei dati al momento dello scatto di uno screenshot tramite F12, e un altro che causava un ritorno alla risoluzione predefinita (1.0) passando dalla modalità schermo intero alla finestra utilizzando il DLSS. Inoltre, si ricorda che il “più grande aggiornamento” fino ad ora per Starfield è stato rilasciato alla fine di gennaio, in attesa del prossimo update importante programmato per metà marzo.

