Suits, spin-off in arrivo: ecco quello che sappiamo

Recentemente la serie tv americana Suits, trasmessa tra il 2011 e il 2019, ha avuto un nuovo boom negli USA e in tutto il resto del mondo. Infatti, dopo essere passata su Netflix e Peacock, è stata vista e apprezzata da tantissimi spettatori. La popolarità guadagnata negli ultimi mesi ha portato a una reunion del cast ai Golden Globe Awards. Gabriel Macht (Harvey Specter) e Patrick J. Adams (Mike Ross), hanno portato sul palco un siparietto molto divertente. Hanno ironizzato sull’attesa di vedere il proprio show candidato come migliore serie tv. Nel caso di Suits quel momento non è mai arrivato. Eppure, a distanza di qualche anno, si trovano lì a presentare il premio. Sono poi stati raggiunti da Sarah Rafferty (Donna Paulsen) e Gina Torres (Jessica Pearson).

Grazie a questo successo, nell’ottobre del 2023 è stato confermato un nuovo spin-off di Suits.

Il nuovo spin-off di Suits

Questa nuova serie, basandoci su quello che è stato detto da Matthew Belloni, sarà ambientata a Los Angeles. La protagonista sarà una donna molto simile al personaggio che nella serie tv principale era interpretato da Meghan Markle. Erica viene descritta così “trentenne, nera, originaria del sud della California e laureata in legge ad Harvard. Sta spingendo per essere nominata capo del settore intrattenimento. È bravissima a trovare nuovi clienti, ma ha difficoltà altrove. È la più intelligente di tutti.“ Quindi, come l’amata Rachel Zane, la nuova protagonista, è una donna in gamba, dotata di un intelligenza sopra la media.

Non il primo spin-off

Non è la prima volta che a Suits viene affiancato uno spin-off. Dopo l’uscita di scena del personaggio di Gina Torres, Jessica Pearson, i creatori di Suits avevano ideato e prodotto uno spin-off: Pearson. In questa serie televisiva veniva raccontata la vita e il lavoro di Jessica a Chicago. La prima stagione, composta da 10 episodi, non ha avuto un seguito, nonostante sia stata accolta in modo positivo dal pubblico.

Ci auguriamo che, soprattutto dopo la rinascita che ha avuto Suits negli ultimi mesi, riesca a dare un pizzico di fortuna anche a questo nuovo spin-off.