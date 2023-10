Monster Hunter Now: il nuovo record per il team di Niantic

Anche se non siete avvezzi all’esperienza di gioco mobile, vi sarà sicuramente capitato di imbattervi nel nome di Niantic. Lo studio californiano è infatti l’autore di Pokémon GO. Famosissimo simulatore che ha creato un precedente storico come mai prima d’ora nel mondo della realtà aumentata. Ebbene, Niantic si è dimostrata capace di stravolgere gli equilibri …

Anche se non siete avvezzi all’esperienza di gioco mobile, vi sarà sicuramente capitato di imbattervi nel nome di Niantic. Lo studio californiano è infatti l’autore di Pokémon GO. Famosissimo simulatore che ha creato un precedente storico come mai prima d’ora nel mondo della realtà aumentata. Ebbene, Niantic si è dimostrata capace di stravolgere gli equilibri del mobile gaming ancora una volta con Monster Hunter Now!

Il titolo, nato dalla collaborazione con Capcom, ha di recente raggiunto la soglia dei dieci milioni di download dopo un mese dall’uscita. Per celebrare questo traguardo, il team ha promesso succose ricompense ai giocatori attraverso un tweet sui propri canali ufficiali. Vediamo di che si tratta.

Monster Hunter Now: che cos’è?

Monster Hunter Now è l’ultima esperienza di gioco del brand, nella quale cacciatori di tutto il mondo potranno incontrare e abbattere creature in entusiasmanti sfide a tempo. Come similmente accadde in Pokémon GO, all’interno di questo titolo i giocatori potranno incontrare i mostri nelle vie della propria città.

A differenza di quanto accade nel titolo precedente del team, in Monster Hunter Now potremo ritrovare tinte molto più simili al genere action. Le battaglie ingaggiate contro le creature richiederanno, tramite tocchi e colpi, di abbattere i mostri usando armi. Come precisato poi dalla stessa Niantic, le battaglie hanno una durata di 75 secondi, per offrire ai giocatori un’esperienza dinamica e divertente.

Inoltre, all’interno del titolo è stata inserita la possibilità di partecipare a vere e proprie battaglie di gruppo. Sarà infatti possibile partecipare alla stessa caccia con un massimo di quattro amici collegati nelle vicinanze. Una volta sconfitta la creatura sarà possibile raccogliere materiali e parti del mostro. I materiali saranno utilizzabili per creare nuovi equipaggiamenti o potenziare quelli già ottenuti (similmente a quanto accade nei capitoli su console della serie).

Monster Hunter Now è stato rilasciato nel mercato il 14 settembre 2023. Da allora ha segnato traguardi incredibili. Si parla di 5 milioni di utenti nella prima settimana ed oltre 10 milioni di giocatori ad oggi.

Per celebrare l’impressionante traguardo, Niantic ha offerto ai giocatori le seguenti ricompense:

5.000 Zenny.

una Wander Droplet ;

; due pozioni, utilizzabili in qualunque momento per rinforzare il proprio personaggio.

I giocatori potranno riscuotere queste ricompense accedendo alla casella di posta. Inoltre, i premi saranno ottenibili solo fino al 21 novembre, perciò affrettatevi!