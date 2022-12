Superman: henry cavill lascia il personaggio!

Indice dei contenuti James Gunn sull'addio di Henry Cavill a Superman

Henry Cavill è stato “licenziato” dal ruolo di Superman nel DC Universe. L’attore ha infatti pubblicato un post sul suo profilo di Instagram, dicendo che è dispiaciuto per la situazione e che è ora di andare avanti.

Ho appena incontrato James Gunn e Peter Safran e ho una brutta notizia, ragazzi. Alla fine, non tornerò nei panni di Superman. Dopo che lo studio mi ha detto di annunciare il mio ritorno, a ottobre, prima che mi assumessero… Non è una notizia facile, ma è la vita. Il cambio di guardia è una cosa che può succedere. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro loro, e a tutti quelli che sono coinvolti nel nuovo universo, la migliore delle fortune. Per chi è stato dalla mia parte per tutti questi anni… Possiamo rimanere in lutto per un poco, ma ricordiamoci che Superman è ancora nei paraggi. Tutto ciò per cui si batte esiste ancora, e gli esempi che ha dato ci sono ancora! Il mio turno per indossare il mantello è scaduto, ma ciò che rappresenta Superman non passerà mai. È stata una bella corsa, guardiamo sempre in avanti!

La notizia lascia interdetti per un particolare motivo. Pareva proprio che presto avremmo assistito ad un’altra pellicola con il Superman di Cavill, in quanto lo abbiamo visto nella scena post-credit di Black Adam, preannunciando il suo ritorno in Man of Steel 2.

James Gunn sull’addio di Henry Cavill a Superman

James Gunn, dal canto suo, ha dichiarato che sta scrivendo un film con un giovane Clark Kent e quindi ha bisogno di un attore diverso da Cavill, anche dichiarando che potrebbero esserci in futuro altre collaborazioni con l’attore.

Potrebbe interessarti Captain America 4 vedrà il debutto di… Kingdom Hearts 4 è stato annunciato Back to Black: scelta la regista che… Peter e io abbiamo un piano per la DC pronto per partire, e non potremmo essere più entusiasti a riguardo. Potremo condividere con voi alcune entusiasmanti informazioni sui primi progetti all’inizio dell’anno nuovo. Tra i progetti in cantiere c’è anche Superman. Siamo agli inizi, e la nostra storia sarà incentrata su un Superman più giovane, quindi il personaggio non verrà interpretato da Henry Cavill. Abbiamo appena avuto un grande incontro con Henry e siamo suoi grandi fan, abbiamo parlato di una serie di possibilità entusiasmanti per lavorare insieme in futuro.

Le notizie sembrano discordanti, sembra proprio che l’attore sia certo della fine del suo viaggio come Superman, mentre le dichiarazioni del regista sembrano ambigue. Non ci resta che attendere ulteriori notizie, certi del fatto che il Superman di Cavill ci mancherà.