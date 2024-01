Tekken: memorie videoludiche

Con la prossima uscita imminente di Tekken 8 andiamo a ripercorrere forse la più famosa saga picchiaduro videoludica! Sviluppata da Namco, il primo titolo vide la sua prima uscita nel 1995!

La serie di Tekken è uno dei primi franchise di picchiaduro in 3D, con il primo gioco uscito a meno di due anni da Virtua Fighter. Esistono nove sequel:

Tekken 2

Tekken 3

Tekken Tag Tournament

Tekken 4

Tekken 5

Tekken 6

Tekken Tag Tournament 2

Tekken 7

Ed infine in uscita il 26 gennaio: Tekken 8

Sono stati prodotti altri videogiochi dedicati alla serie. Tipo un aggiornamento di Tekken 5 per la PSP intitolato Tekken 5: Dark Resurrection. Un ulteriore aggiornamento per la PS3 (chiamato dai fan Tekken 5.1) e uno spin-off dal titolo Tekken’s Nina Williams in: Death by Degrees. La serie include, inoltre, anche Tekken Advance (una versione di Tekken 3 per GBA). Prodotta per Nintendo Game Boy Advance nel 2001. Tuttavia, la Namco non ha prodotto ulteriori versioni per GBA per un accordo esclusivo per PlayStation.

The King of Iron Fist Tournament!

Perché se non lo sapeste, Tekken: è il nome del grande torneo di Arti Marziali organizzato dalla Mishima Zaibatsu! La posta in gioco è molto alta. Per il vincitore non c’è solo il prestigio in palio, ma anche un’immensa somma di denaro! E chi vince diventa per l’appunto: “The King of The Iron Fist Tournament!”.

Tra gli avversari da battere nella fase finale per aggiudicarsi il titolo c’è anche Heihachi Mishima in persona. Titolare del grande impero finanziario organizzatore del torneo. Heihachi è in realtà un losco figuro, corrotto e assetato di potere con l’ossessione di dominare il mondo. Disposto a tutto pur di riuscirci, non si fa scrupoli nemmeno di fronte ai suoi stessi familiari. Ma è anche un formidabile combattente, considerato uno dei maggiori esperti di arti marziali del mondo. Padrone dello stile di lotta proprio della sua famiglia, inventato da suo padre Jinpachi Mishima prima ancora che da lui stesso: il karate stile Mishima.

Non è strano quindi che tra i principali motivi che spingono quasi tutti i partecipanti al Tekken a prodigarsi in questa manifestazione c’è quello di vendicarsi personalmente di lui. Per un qualche torto che essi hanno subito a causa sua o della sua azienda. Heihachi è consapevole che in giro per il mondo ci sono tantissime persone, più o meno pericolose, che vorrebbero eliminarlo. Il suo vero scopo nell’organizzazione di questo torneo è proprio quello di riunire, in un unico posto e in un unico momento, tutti quelli che vorrebbero ucciderlo in modo da potersi sbarazzare di loro in un colpo solo.

Epiloghi

Ogni titolo della saga ripercorre le varie fasi del torneo stesso. Affrontabili con ogni personaggio giocabile. Ogni volta che si conclude la modalità arcade con un personaggio, è possibile guardare un breve filmato che mostra cosa sarebbe accaduto se quel personaggio avesse vinto il torneo. Chi sia il vincitore reale del torneo lo si viene a sapere con certezza solo all’uscita del capitolo successivo. Quando le vicende riprendono da dove erano terminate secondo il finale canonico del capitolo precedente.

Una faida familiare

In questa saga videoludica c’è una guerra familiare che prevale sopra tutte. Si tratta della famiglia Mishima! Spiego meglio: quella che si può definire come la trama “principale” riguarda lo scontro al vertice tra padri e figli. Parte tutto da Kazuya, unico erede della casata e figlio di Heihachi. Il padre gettò il figlio in un burrone considerandolo solo un debole quando aveva solo cinque anni. Dopo averlo visto distrarsi dagli allenamenti quotidiani per confortare una bambina che piangeva la scomparsa di un coniglio. Egli, infatti, aveva sempre educato il figlio in maniera spartana e severa senza mai mostrargli affetto ed aveva sempre visto in lui solo lo strumento per portare avanti il suo impero.

Da notare che la bambina presente in questo episodio cardine delle vicende della saga si rivelerà poi essere un altro dei personaggi principali della storia: Jun Kazama. Partecipante del secondo torneo da cui verrà una relazione con Kazuya. Dalla quale nascerà anche un figlio, Jin Kazama, l’altro protagonista della storia.

Cercando vendetta il Kazuya ormai uomo si rifarà vivo dopo 17 anni iscrivendosi al torneo e incontrando il padre proprio nella finale.

Ma non solo i Mishima

La trama, ad ogni modo, non comprende solo le vicende della famiglia Mishima (nonostante sia il tema portante dell’intera saga). Si dirama anche verso numerosi altri personaggi: le sorelle Nina Williams ed Anna Williams, ad esempio. Parteciperanno alla competizione per regolare una questione familiare fatta di gelosie ed antipatie reciproche. Un evergreen in Tekken.

Un altro è il messicano King (vistosamente caratterizzato da una maschera di giaguaro che porta sempre indosso), bidello di giorno e combattente di notte. Parteciperà al torneo per ricavare i soldi che servono per ristrutturare l’orfanotrofio in cui lavora. Yoshimitsu è invece un ladro gentiluomo che vuole vincere il torneo per raccogliere i fondi per il clan di cui è membro, il Clan Manji, che si adopera per fare del bene ai più poveri. Questi ed altri personaggi prenderanno parte al torneo ma saranno poi presenti anche nelle successive edizioni, protagonisti ciascuno di vicende molto interessanti e che li portano, con motivazioni volta per volta diverse, a partecipare.

Un interessante vicenda è legata al cyborg Jack. Ad ogni nuovo capitolo la sua versione viene aggiornata. Prendendo il numero dal gioco stesso. Potete scoprire qualcosa sulla versione nuova, ovvero Jack 8, nel nostro articolo!

In arrivo: Tekken 8

In conclusione, Tekken è una pietra miliare dei videogiochi. Siamo tutti cresciuti combattendo con le unghie e con i denti per la vittoria del torneo. Passando per quasi 30 anni di storia videoludica. Insomma, è stata la nostra infanzia e ancora oggi il nostro pane quotidiano.

E il 26 gennaio uscirà in anteprima per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC in nuovo attesissimo capitolo.

Tekken 8 è arrivato! E non vediamo l’ora di provarlo.

Fight!