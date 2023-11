The Last of Us Parte 2 Remastered, l’annuncio!

Sony ha annunciato The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5, svelando subito anche la data d’uscita del gioco, che non si farà attendere molto.

Ne parlavamo giusto nel nostro articolo sui giochi che meritavano una remastered che ad oggi molti colossal ne stanno ricevendo una. Certo in quel trafiletto si parlava di retrogame ma la logica è la stessa. Ed è arrivato giusto il momento di un gioco molto amato e apprezzato dal pubblico.

Vincitore di ben 300 premi GOTY, diventando così il titolo con più premi nella storia.

The Last of Us Parte 2 avrà quindi anche la sua remastered per PS5 che verrà rilasciata il 19 gennaio 2024. Non ci toccherà aspettare molto quindi per rivivere le avventure di Ellie e Joel!

Trailer d’annuncio

Contestualmente all’annuncio, è stato pubblicato anche un primo trailer che mostra in azione la nuova versione del gioco. Godiamoci assieme il trailer:

Nel post con l’annuncio ufficiale, viene promesso che The Last of Us Parte II Remastered offrirà molti motivi per rigiocarlo. Si parla di miglioramenti tecnologici per la campagna, di nuove modalità di gioco e di una nuova caratteristica “dietro le quinte”. Che consentirà di approfondire la creazione e le meccaniche di gioco.

La nuova modalità si chiama No Return, ed è una modalità roguelike survival. Capace di sfruttare il sistema di combattimento di The Last of Us 2 con incontri casuali. Consente di selezionare uno tra molti personaggi giocabili. Alcuni utilizzabili per la prima volta nella serie, ciascuno con le proprie caratteristiche e un diverso stile di gioco.

I giocatori dovranno scegliere come comportarsi a ogni partita, decidendo tra il combattimento diretto o un approccio più furtivo. Giocando si potranno inoltre sbloccare nuovi personaggi e nuovi incontri. Ci sarà anche una classifica mondiale basata sulla cosiddetta “Daily Run”, di cui Naughty Dog svelerà in seguito maggiori dettagli.

