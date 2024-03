Tron: Ares, quando esce e cosa sappiamo sul film

Ora abbiamo la conferma: Tron: Ares si farà. Dopo anni di attesa e di incertezze, le riprese del nuovo film della saga sono iniziate a Vancouver nel mese di gennaio.

Il sequel di Tron (1982) e Tron: Legacy (2020) arriverà nelle sale nel 2025. La conferma è arrivata da Jared Leto con un post Instagram, che ha svelato anche la prima immagine ufficiale della pellicola.

L’attore premio Oscar guiderà un cast formato anche da Greta Lee (grande rivelazione con l’apprezzatissimo Past Lives) e Evan Peters (Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer). Completano Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan e Gillian Anderson.

Tron: Ares segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.

La produzione del film è stata particolarmente travagliata. Inizialmente era stato annunciato come sequel di Legacy diretto dallo stesso regista, Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick). Disney ha poi cancellato il progetto, annunciandolo come film che avrebbe fatto da reboot alla saga.

Il tutto prima di fare ritorno sui propri passi, realizzando effettivamente un sequel, diretto però da Garth Davis (Lion). Ora abbiamo la certezza che sarà Joachim Rønning (Maleficent: Signora del Male, Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar) a dirigere Tron: Ares. Il regista ha dichiarato:

Sono entusiasta di far parte del franchise di TRON e di dar vita a questo nuovo film per i fan di tutto il mondo. TRON: Ares si basa su un’eredità di design, tecnologia e narrazione all’avanguardia. Ora più che mai, sembra il momento giusto per tornare nella Rete.