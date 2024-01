Unicorn Overload: nuovo gameplay sull’esplorazione

Negli ultimi tempi ATLUS si sta dimostrando particolarmente attiva. Oltre all’oramai imminente Persona 3 Reload, la software house si sta occupando di un altro titolo. Stiamo parlando di Unicorn Overload, il GDR fantasy tattico nato dalla collaborazione tra ATLUS e Vanillaware.

Grazie ad un innovativo sistema di combattimento, il gioco vi permetterà di esplorare un regno fantastico tra combattimenti ed esplorazione. Scopo della vostra scoperta sarà quello di riconquistare il vostro regno grazie all’aiuto di numerosi alleati.

Qualche giorno fa, ATLUS ha pubblicato sul suo canale YouTube un nuovo trailer di gioco. Questa volta si tratta di un approfondimento sull’esplorazione.

Il trailer

Per riuscire a liberare il regno di Fevhrit vi sarà necessario muovervi passo dopo passo. Parliamo di un regno suddiviso in varie regioni, ognuna delle quali dovrà essere conquistata per accrescere la vostra forza.

L’esplorazione è però nelle vostre mani: sarà solo vostra la decisione su come muovervi all’interno del regno.

Durante il vostro viaggio, incontrerete anche diversi personaggi che vi affideranno varie missioni. Aiutare qualcuno o fermare un attacco dei banditi sono solo alcuni esempi delle quest che potrete incontrare.

Delle missioni vi richiederanno anche di affrontare battaglie composte da diverse fasi. Completare ogni fase vi permetterà di ottenere differenti ricompense, tra cui anche nuovi alleati per il vostro esercito. Le missioni saranno tutte segnate nella lista delle missioni, dove potrete avere un riassunto di queste e delle ricompense ottenibili.

Nel corso dell’avventura vi troverete davanti anche cittadine occupate dall’esercito nemico. Sarà vostro compito liberarle, avendo conseguentemente anche accesso alle strutture prima occupate. Vi sarà inoltre possibile ristrutturare le città distrutte, rendendo disponibili le taverne. In queste ultime potrete provare varie pietanze dai differenti benefici.

Queste sono solo alcune delle attività che potrete svolgere nel corso della vostra esplorazione. La raccolta di materiali o scontri con nemici sono solo alcuni esempi delle sfide che vi aspettano. Per poter scoprire di più sul gioco non ci resta che aspettare altre notizie o l’uscita effettiva di questo. Vi ricordiamo che l’uscita è fissata per l’8 marzo su Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PS5, PS4.