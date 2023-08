Vampire Survivors: il successo del videogioco cult italiano

A pochi mesi dall’uscita di Tides of the Foscari, secondo DLC per Vampire Survivors, si avvicina sempre più il rilascio della versione Switch e della modalità co-op per l’acclamato titolo tutto italiano.

Per chi non conoscesse Vampire Survivors si tratta di un gioco 2D in stile horror gotico con elementi rouge-lite. I giocatori dovranno sopravvivere ad ondate di nemici grazie ai vari personaggi, ognuno con abilità e armi uniche.

Come nasce Vampire Survivors?

Vampire Survivors ha origine dagli sforzi di Luca Galante che è riuscito a creare completamente da solo il popolarissimo videogioco.

Attualmente Luca è a capo di Poncle, software house indie creata proprio da lui e che attualmente conta 15 sviluppatori. Lo sviluppo del gioco inizia nel 2020 con l’idea di creare un gioco semplice con sessioni brevi.

Molta dell’esperienza dello sviluppatore arriva dal suo vecchio lavoro come sviluppatore di slot machine, esperienza che lo ha aiutato molto anche nel creare grafiche e animazioni affascinanti e appaganti.

La versione in accesso anticipato, su Android e Itch dopo circa un anno di sviluppo, ricevette però un’accoglienza abbastanza fredda. Dopo qualche mese vede la luce anche la versione Steam, prima versione del gioco che inizia a ricevere qualche feedback e recensione, ma ancora nulla rispetto alla popolarità che raggiungerà in seguito.

Ad inizio 2022 arriva però la svolta, grazie a migliaia di video su YouTube e live su Twitch diventerà brevemente uno dei titoli più venduti del momento su Steam, successo che ha permesso a Luca di licenziarsi dal suo lavoro e creare Poncle, per impegnarsi completamente solo sulla sua creazione.

Attualmente Vampire Survivors è disponibile per macOS, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, IOS e Android, e come detto in precedenza è sempre più vicina anche la versione per Nintendo Switch.

Un gioco diventato cult in poco tempo

Vampire Survivors, dopo aver raggiunto il suo primo vero successo, ha attirato l’attenzione da parte delle testate giornalistiche estere e di alcuni eventi mondiali.

Oltre ad avere quasi 200.000 recensioni su Steam con valutazione estremamente positiva, le testate giornalistiche hanno confermato la bontà del videogioco, confermandosi con una media di 8.5/10 basata su numerose recensioni solo del panorama estero.

È stato poi nominato per numerosissimi premi, alcuni addirittura è riuscito a portarseli a casa…

Premi vinti

Golden Joystick Award 2022, premio per la svolta (giochi che rompono gli schemi e sorprendono grazie alla loro arte)

New York Gaem Awards 2023, miglior gioco indie

D.I.C.E. Awards 2023, miglior gioco d’azione

British Academy Games Awards, miglior gioco e miglior game design

Importanti nomine

Game Developers Choice Awards, GOTY e miglior design

The Game Awards, miglior debutto per un videogioco indie

Steam Awards, miglior gioco portatile

New York Game Awards, GOTY

D.I.C.E. Awards, GOTY

Importanza nel panorama italiano

Nonstante qualche titolo di italiano di successo sia arrivato nella lunga storia del videogioco, i grandi capolavori che vengono ricordati sono quasi sempre di orgine inglese/americana o giapponese, sempre con le dovute eccezioni.

Negli ultimi anni però stiamo vedendo sempre più titoli del nostro paese spopolare e raggiungere grossi numeri anche al di fuori dell’Italia: ne sono un esempio i due capitoli di Mario + Rabbids, interamente sviluppati da Ubisoft Milan, Assetto Corsa che negli anni è diventato uno dei simulatori di corse più importanti del panorama videoludico o l’attesissimo Enotria presentato addirittura al Tokyo Game Show.

Vampire Survivors è probabilmente il primo titolo indie italiano a raggiungere tale successo e fa sapere a tutti gli sviluppatori e appassionati di videogiochi nel nostro paese che con la giusta idea e tanto impegno si possono raggiungere importanti vette nel vastissimo panorama videoludico.