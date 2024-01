Xbox Developer Direct 2024: tutti gli annunci!

È terminata da pochissimo l’Xbox Developer Direct durante il quale abbiamo potuto vedere interessanti novità riguardo dei titoli Xbox in uscita nel 2024. Tra le novità più importanti abbiamo finalmente la data di uscita di e Hellblade 2, novità interessanti riguardo Indiana Jones, gioco di cui prima di oggi non sapevamo ancora nulla, e la …

È terminata da pochissimo l’Xbox Developer Direct durante il quale abbiamo potuto vedere interessanti novità riguardo dei titoli Xbox in uscita nel 2024. Tra le novità più importanti abbiamo finalmente la data di uscita di e Hellblade 2, novità interessanti riguardo Indiana Jones, gioco di cui prima di oggi non sapevamo ancora nulla, e la presenza a sorpresa di Square Enix. Ecco quindi tutte gli annunci.

Avowed

Il primo titolo mostrato è stato Avowed di Obsidian Entertainment. Abbiamo potuto osservare più approfonditamente il gameplay del titolo con gli stessi sviluppatori a commentarlo. Tra i dettagli più interessanti abbiamo potuto osservare moltissime armi bianche come spade o asce. Non mancano poi le magie, viste già dal primissimo trailer, e delle armi da fuoco. Il titolo dovrebbe uscire durante l’autunno 2024.

Senua’S Saga: Hellblade 2

Il secondo titolo dell’Xbox Developer Direct è stato l’attesissimo titolo di Ninja Theory. Come nelle altre presentazioni abbiamo potuto osservare la grafica strepitosa. Abbiamo ascoltato poi gli sviluppatori raccontarci interessanti dettagli sulla creazione di Senua e delle sue animazioni tramite motion capture. È stata data poi una grandissima importanza all’audio bineurale che rappresenterà una della cartteristiche più interessanti del titolo. Il titolo è finalmente in uscita il 21 maggio 2024.

Visions of Mana

A grandissima sorpresa il terzo titolo presentato è Visions of Mana di Square Enix. Il titolo è un action RPG Open World ricco di creature magiche da combattere. Il titolo rappresenta un sequel della serie Mana ed era stato già visto in precedenza. La presenza di Square Enix all’Xbox Developer Direct fa sperare però in un importantissimo avvicinamento delle due aziende, dati i numerosi giochi mai arrivati su Xbox negli anni. Vision of Mana arriverà durante l’estate 2024.

Ara: History Untold

Ara è un gioco storico strategico 4x. Abbiamo potuto osservare il suo mondo procedurale “vivente”, ovvero con animali che si muovono in tempo reale. Uno dei dettagli più interessanti del titolo è la sua ampissima scelta di periodi storici. Potrete passare dalle metropoli americane contemporanee fino all’antico Egitto. Il titolo sarà disponibile in autunno 2024.

Indiana Jones and the Great Circle

Chiusa infine la conferenza con l’attesissimo videogioco su Indiana Jones. Abbiamo finalmente potuto vedere il titolo in azione. Il gioco è in prima persona, con qualche momento in terza. Il gameplay potrebbe ricordare una sorta di Far Cry. Tra le armi disponibili per l’archeologo più famoso di sempre c’è la pistola e ovviamente la sua famosissima frusta. La trama sarà una storia originale collocata tra I predatori dell’arca perduta e L’ultima crociata. L’opera di Machine Games sembrerebbe essere di stampo fortemente narrativo e ricco di puzzle ambientali da risolvere. Il titolo non ha ancora un periodo di lancio preciso ma gli sviluppatori hanno assicurato l’arrivo entro quest’anno.