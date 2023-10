Xbox Game Pass: le aggiunte di ottobre

Annunciati da Microsoft i titoli che usciranno nella seconda metà di ottobre 2023. Sicuramente il pass fa chiudere questo mese con delle vere e proprie chicche. Oltre a delle nuove uscite.

Risalta sicuramente interessante la presenza del remake di Dead Space e di F1 Manager 2023.

Ecco le uscite:

Like A Dragon: Ishin!: si tratta di uno spin-off della serie Yakuza. I giocatori interpreteranno un samurai che tenta du cambiare la storia in una Kyoto del 1860. Disponibile da oggi su Cloud, Console e PC.

F1 Manager 2023

Si tratta del gioco ufficiale di simulazione di gestione delle corse dei campionati di Formula 1, Formula 2 e Formula 3 del 2023 e il secondo capitolo della serie F1 Manager. Dal 19 ottobre su Cloud, Console e PC di Xbox Game Pass.

Cities: Skylines II: sfruttando le proprie doti creative il giocatore crea una città da zero. Lo scopo è quello di farne una fiorente metropoli. Uno dei city builder più realistici di sempre. Su Xbox Game Pass dal 24 ottobre ma solo per PC.

Dead Space

è il sontuoso remake del primo, indimenticabile episodio della serie, il quale è stato ricostruito da zero da EA Motive Studio con grande rispetto nei confronti del materiale originale. Dal 26 ottobre su Game Pass tramite EA Play.

Frog Detective: The Entire Mystery: interpretando una rana detective il giocatore dovrà risolvere tre intricati misteri. Per Cloud e Console dal 26 ottobre.

Mineko’s Night Market: si tratta di un classico gioco di simulazione aziendale. I giocatori controllano una giovane ragazza che ha il compito di far rifiorire un mercato locale. Dal 26 ottobre su Game Pass.

Headbangers: Rhythm Royale: una gara contro altri 29 piccioni per ottenere il titolo di Headbanger numero uno. Disponibile il 31 ottobre.

Jusant

classico platform dove il giocatore controlla un vagabondo solitario mentre scala una torre desolata, piena di artefatti di civiltà del passato. Su Game Pass dal 31 ottobre.

Il 31 ottobre 2023 rappresenterà l’ultimo giorno utile per giocare a Gunfire Reborn, Kill It With Fire, Persona 5 Royal, Signalis e Solasta Crown of the Magister. Ovviamente fino a quella data sarà possibile acquistarli con il 20% di sconto.