2XKO: Annunciato il picchiaduro di Riot

Dopo l’annuncio riguardante Vanguard per League of Legends, Riot torna nelle liste dei prossimi titoli in uscita con il suo primo picchiaduro, che uscirà non solo per PC, ma anche su console, una cosa senza precedenti per i titoli Riot.

Il molto atteso gioco di combattimento di Riot Games è finalmente una realtà: il titolo ufficiale è ora 2XKO, e sarà un gioco di lotta 2v2.

L’uscita è prevista per il 2025 sulle piattaforme PlayStation 5, Xbox Series e PC, sono stati ufficialmente lanciati anche i canali social dove seguire lo sviluppo del gioco.

Ecco una prima occhiata al trailer di annuncio, che presenta una vasta gamma di personaggi interessanti, scenari mozzafiato e una breve anteprima del gameplay, con combattimenti spettacolari:

Lo sviluppo è ancora in corso, ma nel corso del 2024 i giocatori avranno la possibilità di provare il gioco con DEMO e test, ad esempio all’Evo Japan in aprile, per fornire feedback importanti al team di sviluppo. Il team spera anche di iniziare alcuni test privati entro la fine dell’anno.

Sarà possibile partecipare a questi test iscrivendosi sul sito ufficiale tramite questo link!

Per concludere ecco a voi un’analisi più dettagliata dello sviluppo e di cosa aspettarci nel 2024 da parte di Riot Games per 2XKO: